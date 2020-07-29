Энергетика
Газета.RuВ ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
В текущем году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
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Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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Кино
Вместо критиков: появился первый отзыв о «Доводе» Кристофера Нолана
Часть первых зрителей ранее были заняты производством «Довода» и занимались фильмом на стадии постпродакшна.
Киноафиша России 05:25
Общество
Масочный режим ужесточили в Чечне из-за роста заражений коронавирусом
Власти Чечни ужесточили масочный режим и усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах из-за всплеска заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 13:09
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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Космос
В России создали нового робота для работы за бортом МКС
В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
Ferra 27 июля в 09:30
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
Шоу-бизнес
Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской
Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor 07:22
Шоу-бизнес
Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна
Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
Московский Комсомолец 05:35
Политика
Путин заявил, что ситуация с COVID-19 может качнуться в любую сторону
Число заражений коронавирусом в РФ постепенно сокращается, но ситуация может качнуться в любую сторону, заявил президент Владимир Путин.
Интерфакс 06:54
Общество
В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии
Петренко добавила, что недавно созданный судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам".
Интерфакс 10:13
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Авто
Mercedes S-class 2021 получит пневмо-подвеску E-Active Body Control
Одним из наиболее значительных изменений, которые получит представительский седан Mercedes-Benz S-Class 2021 модельного года, будет E-Active Body Control.
CarsWeek.ru 08:52
Наука
В Японии ученые оживили микробы, жившие 100 млн лет назад
Биологам из Японии и США удалось оживить споры микробов, которые жили около 101,5 миллиона лет назад, сообщает News.ru.
Москва 24 03:48
Происшествия
Житель улицы Октябрьской хотел перелезть в свою квартиру и упал с седьмого этажа
По словам жильцов дома, возможно, мужчина забыл ключи и попытался перелезть в свою квартиру из соседней.
Gorod48 08:31
Футбол
Депутат ГД попросил Генпрокуратуру проверить работу футбольных судей
Ранее сообщалось, что футбольный арбитр Сергей Лапочкин подозревался в ставках на тотализаторе и предвзятом судействе матча 27-го тура РПЛ «Cпартак» - «Локомотив».
Аргументы и Факты 12:59
Культура
Netflix побеждает HBO: как распределились номинации на премию «Эмми»
Netflix и HBO в последние годы вели напряженную борьбу за первенство в номинациях «Эмми»: в 2018 году стриминговый сервис Рида Хастингса и Марка Рэндольфа потеснил HBO на ландшафте главной телевизионной премии, но в 2019-м телеканалу удалось вернуть лидерство.
РБК 06:25
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
По информации издания, (ОТТС) в России уже одобрил два автомобиля данной марки: внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux.
Лезги газет 12:03
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
МК-Спорт 13:05
Футбол
Моуринью: Фернандеш доказал, что является отличным пенальтистом. Он пробил их около 20 раз
25-летний Бруну Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 55 млн.
Чемпионат 11:53
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
Общество
Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников
Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
ТАСС 08:00
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32