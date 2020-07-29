В текущем году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,1K

Кино Вместо критиков: появился первый отзыв о «Доводе» Кристофера Нолана Часть первых зрителей ранее были заняты производством «Довода» и занимались фильмом на стадии постпродакшна.

Общество Масочный режим ужесточили в Чечне из-за роста заражений коронавирусом Власти Чечни ужесточили масочный режим и усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах из-за всплеска заражений новой коронавирусной инфекцией.

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K

Шоу-бизнес Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный. 32

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 123

Футбол Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак» Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

Футбол «Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.

Авто Mercedes S-class 2021 получит пневмо-подвеску E-Active Body Control Одним из наиболее значительных изменений, которые получит представительский седан Mercedes-Benz S-Class 2021 модельного года, будет E-Active Body Control.

Происшествия Житель улицы Октябрьской хотел перелезть в свою квартиру и упал с седьмого этажа По словам жильцов дома, возможно, мужчина забыл ключи и попытался перелезть в свою квартиру из соседней.

Футбол Депутат ГД попросил Генпрокуратуру проверить работу футбольных судей Ранее сообщалось, что футбольный арбитр Сергей Лапочкин подозревался в ставках на тотализаторе и предвзятом судействе матча 27-го тура РПЛ «Cпартак» - «Локомотив». 1

Культура Netflix побеждает HBO: как распределились номинации на премию «Эмми» Netflix и HBO в последние годы вели напряженную борьбу за первенство в номинациях «Эмми»: в 2018 году стриминговый сервис Рида Хастингса и Марка Рэндольфа потеснил HBO на ландшафте главной телевизионной премии, но в 2019-м телеканалу удалось вернуть лидерство. 15

Экономика Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании. 1

Общество Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля. 15

Общество Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде «Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора. 377