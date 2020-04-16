ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть. Как говорят в организации, в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки. По данным ОПЕК, в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК предсказали сильнейшее падение спроса на нефть в 2020 году

Общество ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. 1,7K

Общество Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов. 18

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 7

Армия и оружие МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.

Общество В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору. 3

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 4

Происшествия Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. 5

Экономика Несколько краудфандинговых платформ приостановили работу из-за кризиса Площадки по привлечению коллективных инвестиций начали приостанавливать прием заявок на кредитование малого и среднего бизнеса из-за сложной экономической ситуации, к которой привели пандемия коронавируса и режим всеобщей самоизоляции.

Экономика Экономика Китая упала впервые за 30 лет Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР. 115

Общество Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов Тюменское высшее военно-инженерное командное училище было закрыто на карантин после обнаружения на его территории вспышки коронавируса у курсантов и преподавательского состава, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление замначальника училища Михаила Багрова. 307

Общество В Крыму выявили три новых случая коронавируса Три новых случая коронавируса выявлено в Крыму за последние сутки, общие число зараженных достигло 40, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 1

Общество Челябинский губернатор завершил самоизоляцию Губернатор Челябинской области Алексей Текслер завершил самоизоляцию, которую он организовал в своем кабинете после подтверждения заражения его пресс-секретаря коронавирусной инфекцией нового типа. 5

Интернет Google перекрыла воздух скрытым подпискам и коварным трюкам в приложениях на Android Google требует от разработчиков, чтобы пользователи могли легко найти и понять условия подписки, информацию о бесплатном пробном периоде и других вводных предложениях.