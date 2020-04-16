Энергетика
Накануне.RuВ ОПЕК предсказали сильнейшее падение спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть. Как говорят в организации, в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки. По данным ОПЕК, в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.
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Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
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Общество
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Lenta.ru вчера в 20:31
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Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса
Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов.
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В Башкирии продлен режим самоизоляции как минимум до мая
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области
В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
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МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.
REGNUM 03:38
Общество
В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом
Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору.
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Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
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Несколько краудфандинговых платформ приостановили работу из-за кризиса
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РБК 02:00
Экономика
Объяснена неизбежность падения цен на жилье в Москве
Аналитики не ждут прямого снижения стоимости жилья, но отмечают неизбежность урезания ценников.
Lenta.ru 01:53
Экономика
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
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Трамп объявил план по снятию карантина в США
Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Общество
Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище было закрыто на карантин после обнаружения на его территории вспышки коронавируса у курсантов и преподавательского состава, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление замначальника училища Михаила Багрова.
Газета.Ru 03:25
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Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье.
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Подполковник ГИБДД дал взятку знакомому и был задержан
В Санкт-Петербурге задержали командира первого батальона ГИБДД подполковника полиции после дачи им взятки знакомому.
Lenta.ru 03:30
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В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
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Общество
В Пензенской области коронавирусом заболели еще 12 человек
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Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
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В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
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