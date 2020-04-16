Энергетика
Накануне.RuВ ОПЕК предсказали сильнейшее падение спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть. Как говорят в организации, в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки. ПО данным ОПЕК, в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.
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Комментарии
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Общество
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Космос
ИКИ РАН приглашает в виртуальный тур по выставочному залу
В 2020 году ИКИ РАН не сможет провести апрельский День открытых дверей, поэтому коллектив института приглашает всех, кто интересуется космосом в виртуальный тур по выставочному залу.
Коньково 00:53
Политика
Трамп сообщил, что США постепенно отменят санитарные ограничения
Президент отметил, что главы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.
RuNews24.ru 20:13
Армия и оружие
Россия создаст новый истребитель
Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Lenta.ru 06:04
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Общество
В Японии ввели режим ЧС на всей территории
До настоящего времени режим ЧС действовал в семи префектурах, включая Токио. Число заражённых коронавирусом в Японии превышает 9000 человек.
RT на русском 07:45
Экономика
В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Общество
Мединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
Общество
28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе
Только 15 случаев завезены из-за границы. 28 человек подхватили вирус уже на территории Иркутской области, еще 4 заразились внутри семьи.
КП - Иркутск 04:42
Политика
Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Lenta.ru 19:24
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина.
Газета.Ru 20:39
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Политика
Эдвард Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года "Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года", - сообщил адвокат Анатолий Кучерена.
Русская Планета 07:53
Гаджеты
AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения
Новые процессоры: AMD Epyc 7F32 (8 ядер), Epyc 7F52 (16 ядер) и Epyc 7F72 (24 ядра) расширяют линейку процессоров AMD Epyc второго поколения, обеспечивающую больший объем кэша и ведущие показатели производительности при выполнении рабочих нагрузок, которые могут использовать до 500 МГц дополнительной базовой частоты.
CNews вчера в 10:14
Технологии
Бета-версия Minecraft с поддержкой RTX выйдет на ПК на этой неделе
3DNews 14 апреля в 12:36
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Политика
Не в Ростов: на Украине не исключают бегства Зеленского из страны
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что президенту Украины срочно придётся покидать страну, если он в ближайшее время не договорится с кредиторами, заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.
Новый День 09:58
Финансы
Экономист объяснил, смогут ли банки в кризис заморозить вклады россиян
Экономист Павел Медведев рассказал, стоит ли надеяться на их полную компенсацию и есть ли риск, что в нынешний кризис вклады заморозят.
Infox.ru 15:31