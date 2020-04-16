Энергетика

Наша версияНаша версияВ ОПЕК прогнозируют рекордное падение спроса на нефть в истории

«Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году пересмотрен в сторону понижения на 6,9 миллиона баррелей в сутки, что означает историческое снижение до уровня около 6,8 миллиона баррелей в сутки», – сказано в заявлении ОПЕК.
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Спросу на нефть пообещали сильнейшее падение в истории

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ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

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