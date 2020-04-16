Энергетика
Наша версияВ ОПЕК прогнозируют рекордное падение спроса на нефть в истории
«Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году пересмотрен в сторону понижения на 6,9 миллиона баррелей в сутки, что означает историческое снижение до уровня около 6,8 миллиона баррелей в сутки», – сказано в заявлении ОПЕК.
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Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 11:16
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Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Гаджеты
Huawei значительно снизила в России цены на флагманские смартфоны и не только
Максимальная скидка в 16 тысяч рублей действует на покупку флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro.
iXBT.com 07:21
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
Полковник оставил на парапете крыши служебное удостоверение и диктофон.
Lenta.ru 11:55
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно
Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
Общество
Ещё один из зараженных коронавирусом скончался в Удмуртии
Третью смерть человека, зараженного коронавирусом, зафиксировали в Удмуртии.
Сусанин 11:03
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Здоровье
В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус
Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.
РБК 10:40
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Политика
В Госдуме ответили на заявление о ракетном ударе Украины по России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил «РИА Новости», что Шиман не разбирается в военных потенциалах России и Украины.
РБК вчера в 19:57
Футбол
Тотти мог стать агентом Инсинье
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье мог начать сотрудничество с известным в прошлом футболистом Франческо Тотти, недавно открывшим собственное агентство.
Евро-футбол.ру 11:57
Экономика
Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат
Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Политика
Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование деятельности Всемирной организации здравоохранения.
Вечерняя Москва 14 апреля в 20:19
Религия
Церкви в половине российских регионов останутся открытыми на Пасху
Во время православной Пасхи в 43 из 85 регионов России церкви будут открыты.
Lenta.ru 10:54
Авто
У Lexus появится новый флагманский кроссовер
Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня 06:28
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru вчера в 12:09