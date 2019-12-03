Энергетика
КоммерсантъВ ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен. Оценивая нефтяную революцию Америки, группа делает ставку на то, что ее «золотой век» завершен, передает Bloomberg.
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Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Интернет
Уязвимость в Android поставила под угрозу банковские данные клиентов
Уязвимость в программном обеспечении Android позволяет злоумышленникам создавать приложение для кражи логинов и паролей от банковских учетных записей.
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Армия и оружие
Вымирающие динозавры: авианосцы назвали слабым местом ВМС США
В настоящее время, напоминает автор, на вооружении ВМС США находится 11 гигантов водоизмещением в 100 000 тонн.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Общество
В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы
Кемерово перешёл на усиленный режим по снижению промышленных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор Сергей Цивилев "ВКонтакте".
Общество
Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
Общество
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
Происшествия
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Здоровье
Лаборатория «Гемотест» объявила о новогодних скидках
В Южном федеральном округе новогодняя распродажа дополняет уже идущую акцию: до 31 декабря во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в регионе действует специальная цена на клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Здоровье
Врач-муковисцидолог предложила пути преодоления лекарственного кризиса
Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.
Происшествия
Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 800 млн рублей
Преступники в 2014-2018 годах экспортировали в Китай свыше 113 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 800 миллионов рублей, сообщает Федеральная таможенная служба.
Политика
Путин подписал разрешающий силовикам сбивать дроны закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий силовикам сбивать беспилотные средства, которые находятся в воздушном пространстве без разрешения.
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Общество
National Interest перечислил самое странное оружие СССР
Журнал «The National Interest» рассказал о необычных советских образцах огнестрельного оружия, которые так и не были приняты на вооружение.
Происшествия
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Хоккей
«Вегас» обыграл «Рейнджерс», Панарин и Бучневич очков не набрали
Российские форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.