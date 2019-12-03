Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВ ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен. Оценивая нефтяную революцию Америки, группа делает ставку на то, что ее «золотой век» завершен, передает Bloomberg.
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Bloomberg: «золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец

РИА Новости20:56

Министры ОПЕК заявили о конце «золотого века» добычи сланцевой нефти в США

Российская газета22:16

Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Lenta.ru19:00

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Коммерсантъ22:17

ОПЕК+ надеется, что сланцевая революция выдохлась

Expert.ru06:40

Нефть возобновит рост

Инвест-Форсайт10:00

СМИ предрекли конец «золотому веку» сланцевой нефти в США

РЕН ТВ21:54
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На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
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Уязвимость в Android поставила под угрозу банковские данные клиентов

Уязвимость в программном обеспечении Android позволяет злоумышленникам создавать приложение для кражи логинов и паролей от банковских учетных записей.
Lenta.ru 22:02
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В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Российская газета 21:14
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Вымирающие динозавры: авианосцы назвали слабым местом ВМС США

В настоящее время, напоминает автор, на вооружении ВМС США находится 11 гигантов водоизмещением в 100 000 тонн.
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В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.
Коммерсантъ вчера в 22:38
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В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы

Кемерово перешёл на усиленный режим по снижению промышленных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор Сергей Цивилев "ВКонтакте".
РИА Новости 21:31
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Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Коммерсантъ 08:03
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Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Lenta.ru 15:06
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
РИА Новости 09:49
Общество

Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
РИА Новости 18:17
Происшествия

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар

Российская газета 21:43
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Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:29
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
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В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Здоровье

Лаборатория «Гемотест» объявила о новогодних скидках

В Южном федеральном округе новогодняя распродажа дополняет уже идущую акцию: до 31 декабря во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в регионе действует специальная цена на клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ.
Юга.ру 06:56
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Здоровье

Врач-муковисцидолог предложила пути преодоления лекарственного кризиса

Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.
Милосердие.ru 04:56
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Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 800 млн рублей

Преступники в 2014-2018 годах экспортировали в Китай свыше 113 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 800 миллионов рублей, сообщает Федеральная таможенная служба.
Российская газета 20:59
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Путин подписал разрешающий силовикам сбивать дроны закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий силовикам сбивать беспилотные средства, которые находятся в воздушном пространстве без разрешения.
РБК 12:45
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Общество

National Interest перечислил самое странное оружие СССР

Журнал «The National Interest» рассказал о необычных советских образцах огнестрельного оружия, которые так и не были приняты на вооружение.
Военное дело вчера в 04:25
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости 08:34
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
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Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Аргументы и Факты 06:10
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«Вегас» обыграл «Рейнджерс», Панарин и Бучневич очков не набрали

Российские форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.
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