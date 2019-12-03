Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: ОПЕК предрекла конец «золотого века» добычи сланцевой нефти

Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
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Bloomberg узнал мнение ОПЕК о конце «золотого века» сланцевой нефти в США

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