Энергетика
РИА НовостиBloomberg: ОПЕК предрекла конец «золотого века» добычи сланцевой нефти
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
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Министры ОПЕК заявили о конце «золотого века» добычи сланцевой нефти в США
Российская газетавчера в 22:16
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