Энергетика
КоммерсантъВ ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен. Оценивая нефтяную революцию Америки, группа делает ставку на то, что ее «золотой век» завершен, передает Bloomberg.
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Как стало известно агентству Bloomberg, министры стран-членов ОПЕК пришли к выводу, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах завершился.Московский Комсомолецвчера в 22:54
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Министры ОПЕК заявили о конце «золотого века» добычи сланцевой нефти в США
Российская газетавчера в 22:16
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