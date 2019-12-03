с чего всё началось

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен. Оценивая нефтяную революцию Америки, группа делает ставку на то, что ее «золотой век» завершен, передает Bloomberg.

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

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