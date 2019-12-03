Энергетика
КоммерсантъВ ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен. Оценивая нефтяную революцию Америки, группа делает ставку на то, что ее «золотой век» завершен, передает Bloomberg.
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Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал отца мальчика, который был найден мертвым в одном из районов города.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Казахстане
В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 15 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Политика
Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму
Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Гаджеты
Пятилетний смартфон Honor неожиданно получил обновление ПО
Как сообщается, Honor Play 4X, который дебютировал пять лет назад, на днях получил обновление.
Происшествия
Взрыв произошел в центре Джакарты
Взрыв произошел в столице Индонезии Джакарте, сообщает РИА "Новости".
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Происшествия
Расформирована воинская часть, в которой солдат расстрелял сослуживцев
Воинскую часть № 54110, в которой срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, расформировали.
Футбол
Черчесов оценил жеребьевку в финале Евро-2020 для сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил список соперников по финальной части Евро-2020.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Авто
В сети представили изображения нового Chevrolet Impala
К сожалению, нынешняя Impala обладает всеми преимуществами Accord середины 2000 года с некоторыми слегка интересными складками заднего крыла, так что вы не можете обвинить тех, кто делает свой выбор в пользу кроссовера.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Технологии
Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10
Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
Шоу-бизнес
Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы
Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Футбол
«Краснодар» не сумел обыграть «Тамбов»
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.