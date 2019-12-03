Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВ ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен. Оценивая нефтяную революцию Америки, группа делает ставку на то, что ее «золотой век» завершен, передает Bloomberg.
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Bloomberg узнал о конце «золотого века» сланцевой нефти в США

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В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

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РИА Новости20:56

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Министры ОПЕК заявили о конце «золотого века» добычи сланцевой нефти в США

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