Исключением станет Россия и Саудовская Аравия, для которых базовым уровнем будет 11 млн баррелей в сутки. Для мониторинга сделки продолжат существовать министерский и технический комитеты. Подчеркивается, что контроль добычи будет осуществляться по показателям нефти от вторичных источников.

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