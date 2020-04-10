Коронавирус

ПрофильПрофильВ ОПЕК установили новый объем добычи нефти для России

Исключением станет Россия и Саудовская Аравия, для которых базовым уровнем будет 11 млн баррелей в сутки. Для мониторинга сделки продолжат существовать министерский и технический комитеты. Подчеркивается, что контроль добычи будет осуществляться по показателям нефти от вторичных источников.
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Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

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ФАН вчера в 22:17
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Общество

В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
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В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
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Звезда киноэпопеи о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер», 31-летний британский актер Руперт Гринт вскоре первый раз станет отцом.
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Общество

Жертв коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

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Политика

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Газета.Ru вчера в 22:40
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Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали дома для престарелых в Италии

Российские военнослужащие и военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии.
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили два новых случая коронавируса

В Свердловской области официально подтверждено еще два новых случая заражения коронавирусом.
Политсовет вчера в 03:39
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ вчера в 05:51
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Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
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Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

ToDay News Ufa вчера в 00:22
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Политика

Украина будет вынуждена выходить на работу в мае

"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество

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Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.
Российская газета вчера в 09:03
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Наука

Во Франции нашли фрагмент веревки возрастом больше 40 тысяч лет

Телеканал RTVI 09 апреля в 21:02
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Происшествия

В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом

В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
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Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
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Общество

В Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса

В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд.
7 канал Красноярск вчера в 10:57
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Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Общество

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Здоровье

Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще впереди

Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему сегодня было принято решение о продлении особого режима изоляции до 19 апреля.
РИА ОмскИнформ вчера в 10:14
Общество

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Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
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Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:02
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Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
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Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл вчера в 08:40
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В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Ростовская больница №6 не может принимать пациентов из-за выявленных нарушений эпидемиологической безопасности.
Российская газета вчера в 14:49
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Общество

Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС вчера в 11:58
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Происшествия

В Подмосковье горит склад на площади 2000 «квадратов»

Газета.Ru вчера в 23:52
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Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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