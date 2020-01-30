Общество

ИзвестияИзвестияВ ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда. Об этом 30 января сообщает «РИА Новости». По мнению Форманчука, чиновники унизили керчан, формально подойдя к этому вопросу.
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Евгений Ревенко
Пока что рано делать какие-либо выводы. Конечно, нужно каждый раз взвешивать и думать о том, как ты выглядишь в той или иной ситуации — я имею в виду то обстоятельство, что представители администрации пришли в шубах к ветеранам.
— Евгений Ревенко, российский политикОбщественная служба новостей 06:47

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