Общество
ИзвестияВ ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда. Об этом 30 января сообщает «РИА Новости». По мнению Форманчука, чиновники унизили керчан, формально подойдя к этому вопросу.
Читать в источнике
Оценить996
Пока что рано делать какие-либо выводы. Конечно, нужно каждый раз взвешивать и думать о том, как ты выглядишь в той или иной ситуации — я имею в виду то обстоятельство, что представители администрации пришли в шубах к ветеранам.
— Евгений Ревенко, российский политикОбщественная служба новостей 06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Милонов про керченских чиновниц: За такой формализм при Сталине были плохие последствия
Общественная служба новостей08:37
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество
Американскому астронавту выделят место на «Союзе»
По данным источников РИА Новости, весенний старт к МКС запланирован на 9 апреля, осенний - на 14 октября.
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления
Президент России Владимир Путин поручил АП рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Политика
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита
Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба.
Происшествия
Под Белгородом из-за метели встала скоростная «Ласточка»
Поезд «Ласточка» № 745в из Москвы застрял из-за метели в Белгородской области.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе
Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
Политика
Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами
Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Политика
Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой нашего времени»
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой нашего времени".
Общество
ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой
Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что ей удалось пресечь нелегальную деятельность расположенного в Калужской области стрелкового клуба.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Фигурное катание
Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе
Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга
Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Общество
Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Шоу-бизнес
Слухи о разводе с Полиной Гагариной прокомментировал её муж
В сети мгновенно поползли слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Наука
Отказ от курения провоцирует рост здоровых клеток
Ученые доказали, что отказ от курения способствует усилению защиты организма от опухолей легких.