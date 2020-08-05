Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.

с чего всё началось

Для семей с десятью и более детьми Волынец считает необходимым увеличить скиду до 70%. Сейчас регионы обязаны предоставлять многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ скидку в размере 30%. Для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%.

В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

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