Общество
РБКВ ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Для семей с десятью и более детьми Волынец считает необходимым увеличить скиду до 70%. Сейчас регионы обязаны предоставлять многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ скидку в размере 30%. Для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%.
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с чего всё началось
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.RT на русскомвчера в 23:02
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