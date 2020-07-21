Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:26

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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Piter.tv02:46

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости01:26

Пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей на лекарства

URA.Ru02:26

Пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей в связи с коронавирусом

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ФАН02:10

В России предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в связи с пандемией

Клопс01:59

Мишустину предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

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Происшествия

На встрече роуп-джамперов погиб россиянин

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Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

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Политика

Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом

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Происшествия

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Известия 01:53
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Здоровье

От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач

Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

REGNUM вчера в 09:38
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Общество

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Авто

Названы лучшие полноприводные авто с пробегом

Новые автомобили вчера в 23:59
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Экономика

30% россиян заберут вклады из банков при дальнейшем снижении ставок

Сегодня, 20 июля 2020 года, стало известно, что около 30% россиян заберут вклады из банков в случае дальнейшего снижения ставок.
Саминвестор вчера в 03:31
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Автоспорт

Хэмилтон призвал всех гонщиков встать на одно колено

МонаВиста вчера в 11:53
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Экономика

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
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Здоровье

Минздрав Абхазии заявил о готовности открыть границу

К открытию границ готово министерство здравоохранения Абхазии, 20 июля сообщила глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Общественной палаты.
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Армия и оружие

Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ

Rusvesna.su вчера в 19:00
Общество

Более 171 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

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Общество

Геном коронавируса серьезно не изменился за время циркуляции в России

Специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы нового коронавируса, выделенные в разное время с момента начала эпидемии в России.
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Политика

Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России

Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» иранский посол Казем Джалали.
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Общество

Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Фильм состоит из фрагментов проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов экзорцизма, интервью с бывшими послушниками Среднеуральского женского монастыря.
iReactor вчера в 06:49
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Экономика

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Министерство финансов в следующем году может отказаться от индексации окладов госслужащих, следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года (есть у РБК).
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Противовирусная оборона. 1-й замминистра обороны Руслан Цаликов — о вакцине

О содействии военных гражданским медикам в период эпидемии «АиФ» рассказал 1-й заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.
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Энергетика

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

Сентябрьские фьючерсы WTI подорожали на 20 центов (0,49%), до $40,95 за баррель. Чуть ранее WTI достигла максимума в $41,02 за баррель.
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Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
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Ивлеева запустила новое шоу на YouTube

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