Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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с чего всё началось

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:26

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Пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей

ТВ Центр02:15

Пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей в связи с коронавирусом

Ридус02:13

Российским пенсионерам предложили единоразово выплатить по 15 тысяч рублей

Авторадио01:19

В России предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в связи с пандемией

Клопс01:59

Пенсионеры могут получить новую единовременную выплату в 15 тысяч рублей

ФедералПресс01:58

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости01:26

В ОП России предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

ФАН02:10
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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
46
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,6K
Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
1
Политика

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
31
Происшествия

Аэропорт Хабаровска «заминировали» перед прилетом Дегтярева

За три часа до прилета в Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева неизвестные сообщили о минировании аэропорта, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 00:17
43
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель

В целом, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent на 20 июля составит $42,6-43,4 за баррель».
Росбалт вчера в 02:59
Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
25
Общество

Раскрыта зарплата самых быстрых курьеров в России

Раскрыт размер зарплаты сотрудников сервиса по доставке продуктов за 15 минут «Самокат».
Lenta.ru 02:17
Общество

Суд оштрафовал отца Сергия за возбуждение ненависти

Общественная служба новостей вчера в 11:59
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Армия и оружие

В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
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Космос

Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.
РБК вчера в 19:44
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по обвинению в заказном убийстве Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
Московский Комсомолец 01:48
24
Культура

Боря Левин из «Интернов» переехал в Лондон и работает официантом

StarHit.ru вчера в 20:00
16
Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
92
Финансы

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости вчера в 03:22
83
Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
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Экономика

S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3%, Dow Jones снизился на 0,2%

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 62,76 пункта (0,23%) - до 26671,95 пункта.
Финмаркет вчера в 01:17
Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском вчера в 10:51
2
Политика

Эксперты назвали сценарии вывода России из кризиса

По итогам первого полугодия работы правительства Михаила Мишустина 78% экспертов считают кабинет техническим, лишь 8% – «правительством прорыва», говорится в докладе «Полгода правительства Мишустина», подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг».
Ведомости вчера в 16:01
Авто

Новая версия Toyota Venza вызвала ажиотажный спрос

По заявлению представителей компании Toyota, за первый месяц реализаций оформили примерно 45 тысяч заказов на Harrier новой генерации, которая в Соединённых Штатах продаётся под названием Venza.
Car.ru вчера в 08:44
4
Игры

Фанат показал PlayStation 5, стилизованную под игру Mortal Kombat

REGNUM 19 июля в 15:07
12
Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
103
Экономика

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Политика

Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с «влиянием России»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече с британским министром иностранных дел Домиником Раабом обсудит, среди прочего, Иран, отношения с Китаем и "влияние России в Европе".
РИА Новости 02:22
Футбол

Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»

RT на русском вчера в 09:35
1
Футбол

«Уотфорд» хочет видеть Пюэля на тренерском мостике

Daily Mail сообщает, что "Уотфорд" хочет пригласить на роль главного тренера команды Клода Пюэля.
Soccer.ru вчера в 04:05
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
806
Политика

The New York Times: США ждет глобальная катастрофа после пандемии

В обнародованной статье говорится о новой катастрофе.
RuNews24.ru 00:52
8
Общество

В Краснодаре 21 июля действует штормовое предупреждение

В Краснодаре действует штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города.
АиФ Краснодар 01:44
Здоровье

Испанский диетолог назвал простой продукт, помогающий похудеть

Московский Комсомолец вчера в 09:06
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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