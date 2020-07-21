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РИА НовостиРИА НовостиВ ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Происшествия

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День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
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Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

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Общество

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Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
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Происшествия

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Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
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Военные Сирии совершили почти невозможное: они завладели одним из самых неуловимых беспилотников в мире.
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Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

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Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
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В Петербурге глава ККИ Андрей Коротков был освобожден от должности

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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

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Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус

Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
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Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом

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В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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