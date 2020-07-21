Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:26

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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

ТК Звезда03:23

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

RT на русском03:15

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости01:26

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Газета.Ru02:55

Мишустину предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Московский Комсомолец02:29

Пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей на лекарства

URA.Ru02:26

Общественники призвали выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Национальная служба новостей03:10
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Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
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В центре города Луцк на Западной Украине неизвестный захватил автобус с заложниками.
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Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей

Компаниям предоставят выплату 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. на каждого работника.
Gazeta.SPb 03:20
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В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

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РИА Новости вчера в 09:01
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
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Общество

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавируса

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 03:22
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Общество

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Вести Подмосковья 03:21
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Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
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Происшествия

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Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
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Общество

В России могут установить срок службы жилых домов

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REGNUM 02:11
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Футбол

Ковач прокомментировал своё назначение главным тренером «Монако»

Хорватский специалист Нико Ковач прокомментировал своё назначение главным тренером клуба французской Лиги 1 «Монако».
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

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Сбербанк выдал группе «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд рублей под 2%

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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Происшествия

В Москве составили протоколы на участников танцев на МКАД

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Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала

Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
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Политика

Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.
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Финансы

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Культура

Премьера пятого сезона «Маши и Медведя» состоится 30 июля

Премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" состоится в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" 30 июля, всего зрителей ожидает 26 новых эпизодов в новом разрешении 4К.
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Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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