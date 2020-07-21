Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
Читать в источнике
Комментировать396
с чего всё началось

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:26

Подробнее о событии

Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей

Телеканал 360°03:49

Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей каждому

Комсомольская правда03:43

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости01:26

В ОП предложили предоставить пенсионерам выплаты по 15 тысяч рублей

Газета.Ru02:55

Мишустину предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Московский Комсомолец02:29

Пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей на лекарства

URA.Ru02:26

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

RT на русском03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Live24 02:00
57
Происшествия

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке

Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
104
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
820
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
412
Авто

Toyota презентовала обновленный логотип

Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
31
Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
352
Политика

Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК вчера в 15:39
18
Происшествия

В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:59
331
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.
RT на русском 03:34
54
Политика

Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение – это результат того, что Москва услышала мнение избирателей региона.
РИА Новости 03:55
2
Общество

Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе

В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
50
Общество

Три выпускницы из Можайска получили 100 баллов на ЕГЭ

Радио 1 02:58
20
Политика

Белорусские журналисты выступили с обращением о жестких репрессиях

В связи с «жесткими репрессиями» в Белоруссии более 200 журналистов независимых изданий выступили с открытым обращением к общественности, властям и силовикам.
Lenta.ru 03:45
Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
37
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" принят в состав российского флота.
ТАСС 04:10
Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
ПРАЙМ 02:08
70
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
Территория новостей 00:22
25
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,7K
Общество

В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку

В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
10
Общество

Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
139
Экономика

Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей

Компаниям предоставят выплату 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. на каждого работника.
Gazeta.SPb 03:20
Происшествия

В Москве задержан бутовский маньяк

В Москве задержан так называемый бутовский маньяк — подозреваемый в изнасиловании и грабежах молодых женщин.
Lenta.ru 04:17
2
Происшествия

В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе

Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
3
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
7
Общество

На Среднем Урале от коронавируса умерли ещё десять человек

Уральский меридиан 03:47
1
Общество

В России предложили установить срок службы жилых домов

В письме отмечается, что, согласно действующему регулированию, срок эксплуатации новостроек массового сегмента составляет не менее 50 лет, однако покупатели должны знать реальный срок службы жилья.
Интерфакс 02:49
260
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

АБН вчера в 17:40
87
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический рекорд, превысив ₽4000

Стоимость акций «Яндекса» выросла на 1,46%, до ₽4007,8 по состоянию на 19:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК вчера в 12:50
Армия и оружие

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
1K
Авто

Skoda представила новый родстер на базе хэтчбека Scala

Компания Skoda представила новый концепт-кар, разработанный студентами марки, получит имя Slavia.
AutoNews 04:14
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное