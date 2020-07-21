Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 820

Авто Toyota презентовала обновленный логотип Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность. 31

Политика Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera. 18

Происшествия В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства. 331

Политика В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2» Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября. 54

Политика Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение – это результат того, что Москва услышала мнение избирателей региона. 2

Политика Белорусские журналисты выступили с обращением о жестких репрессиях В связи с «жесткими репрессиями» в Белоруссии более 200 журналистов независимых изданий выступили с открытым обращением к общественности, властям и силовикам.

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 37

Технологии Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт. 70

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,7K

Общество В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка. 10

Происшествия В Москве задержан бутовский маньяк В Москве задержан так называемый бутовский маньяк — подозреваемый в изнасиловании и грабежах молодых женщин. 2

Общество В России предложили установить срок службы жилых домов В письме отмечается, что, согласно действующему регулированию, срок эксплуатации новостроек массового сегмента составляет не менее 50 лет, однако покупатели должны знать реальный срок службы жилья. 260

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический рекорд, превысив ₽4000 Стоимость акций «Яндекса» выросла на 1,46%, до ₽4007,8 по состоянию на 19:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.