Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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