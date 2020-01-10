Политика
РИА НовостиВ ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
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Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 13:21
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Происшествия
Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом
Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Экономика
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По данным Росстата, за 2019 год инфляция в стране составила 3%, что совпало с предварительными прогнозами.
Здоровье
Новый вид коронавируса вызвал вспышку вирусной пневмонии в Китае
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском Ухане, сообщают местные СМИ.
Шоу-бизнес
Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук
Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.
Происшествия
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Политика
Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Наука
Китайцы создали первую мобильную станцию квантовой спутниковой связи
В Китае создали первую в мире мобильную станцию для связи со спутником по защищенному методами квантовой криптографии каналу.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Общество
Японский миллиардер раздаст $9 млн своим подписчикам в Twitter
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который готовится стать первым космическим туристом компании Илона Маска SpaceX, пообещал разыграть $9 млн среди своих подписчиков в Twitter.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Политика
ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса «новой церкви» Украины
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины (ПЦУ), "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил в пятницу, что отзыв подписи раскольника Филарета Денисенко под постановлением о слиянии церквей в "новую церковь" не повлияет на ее статус, поскольку постановление помесного собора не является договором или соглашением, которое можно разорвать.
Общество
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Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Интернет
Пользователи гаджетов на Android подверглись атаке нового вируса
Эксперты из «Лаборатории Касперского» обнаружили нового троянца, который рассылает рекламные объявления, устанавливает приложения и оставляет отзывы от имени владельцев гаджетов на операционной системе Android без их ведома.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Кино
В сети появился второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
В YouTube разместили второй трейлер «Хищных птиц» с киноактрисой Марго Робби в главной роли.
Происшествия