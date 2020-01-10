Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

Армия и оружие Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17 Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.

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Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Общество Японский миллиардер раздаст $9 млн своим подписчикам в Twitter Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который готовится стать первым космическим туристом компании Илона Маска SpaceX, пообещал разыграть $9 млн среди своих подписчиков в Twitter.

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