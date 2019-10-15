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РИА НовостиВ Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске. Изначально об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, впоследствии информацию подтвердил МИД.
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Она была задержана по требованию Интерпола, куда обратились американские власти, то есть сразу возникает не состыковка, потому что Интерпол занимается уголовными преступлениями, а речь идет о политическом - вмешательство в президентские выборы 2016 года.
— Александр Малькевич, российский журналистТК Звезда 09:16
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