Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" построят для ВМФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Корабли заложили на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге 20 июля.

с чего всё началось

Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».

В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием

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