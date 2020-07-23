Армия и оружие
РБКВ ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием
Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" построят для ВМФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Корабли заложили на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге 20 июля.РИА Новостивчера в 20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Северная верфь построит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Петербургский дневниквчера в 23:20
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
Происшествия
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей
Музыканты за один платный онлайн-концерт собрали 15 стадионов. Фанаты кей-поп-группы BTS помогли им поставить новый мировой рекорд.
Городовой 03:33
Общество
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»
В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес
Нюша продемонстрировала большую татуировку на животе
Подписчики стали задавать много вопросов Нюше по поводу рисунка на животе, но она в ответ ничего не написала.
RuNews24.ru 04:02
Хоккей
Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 03:07
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:00
Общество
По иску на 4,5 млрд рублей арестованы 65 брендов Natura Siberica
Мойка78 вчера в 20:09
Футбол
Киевское «Динамо» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Зенита»
Известный румынский специалист Мирча Луческу, ранее поработавший в донецком «Шахтёре» и петербургском «Зените», может вернуться в украинскую Премьер-лигу.
Евро-футбол.ру 03:35
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 02:34
Экономика
«Российская экономика тонет»: «Медленную смерть» предсказала Gazeta Polska
По данным польского издания, российская экономика "тонет", и якобы никаких контрмер не предпринимают ни правительство, ни президент.
Царьград 03:47
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России разъяснила все нюансы новой программы компенсации расходов на отдых в некоторых регионах России.
ToDay News Ufa 01:50
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Энергетика
Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно
Минэнерго 25 июня выступало против досрочной отмены запрета на импорт топлива из-за риска ввоза дешевого топлива в страну.
РБК вчера в 13:31
Общество
Эксперт рассказала, что жевательная резинка может помочь в похудении
Помочь в похудении может жевательная резинка, об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 03:53
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Общество
ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС утвердили в России
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ) для защиты от недолива топлива на АЗС.
Вечерняя Москва 02:21
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru вчера в 05:58
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Общество
McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5
Интерфакс 03:10