Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут построены для ВМФ РФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

с чего всё началось

Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут переданы ВМФ России в 2025-2026 годах, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации.

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