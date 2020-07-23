Армия и оружие
Российская газетаОпределены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием
Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут переданы ВМФ России в 2025-2026 годах, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации.
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Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут построены для ВМФ РФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.РИА Новостивчера в 20:02
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Северная верфь построит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
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