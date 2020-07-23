Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут построены для ВМФ РФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

с чего всё началось

Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».

В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием

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