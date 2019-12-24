Политика
РИА НовостиВ ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
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Глава ОСК заявил об отсутствии у России судов для завершения укладки «Северного потока - 2»
Rambler News Service04:55
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Благодаря двум результативным действиям российский нападающий Валерий Ничушкин набрал 13 (7+6) очков в текущем сезоне НХЛ.
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Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Кино
Джеки Чан едва не погиб на съемках боевика
Режиссер фильма Стэнли Тонг сообщил, что всё время, пока актер был под водой, он паниковал, а когда увидел выбравшегося живого Чана, то «не смог сдержать своих слез».
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Происшествия
СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Политика
Киев упростил посещение Крыма для детей
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Происшествия
В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
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Джулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
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