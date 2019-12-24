Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Читать в источнике
Комментировать433

Подробнее о событии

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

РИА Новости06:33

ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов

РБК05:41

Глава ОСК заявил об отсутствии у России судов для завершения укладки «Северного потока - 2»

Rambler News Service04:55

Глава ОСК: у России нет судов, способных достроить «Северный поток-2»

Коммерсантъ05:13

Глава ОСК заявил о готовности построить трубоукладчик для «Северного потока 2»

Интерфакс05:04

«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать

Lenta.ru04:56

ОСК готова построить трубоукладчик для «Северного потока – 2»

Ведомости05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Футбол

«Ордабасы» отстранен от участия в еврокубках

Казахстанский футбольный клуб "Ордабасы" отстранен от участия в еврокубках, если он пробьется в них в сезоне-2020/21 или 2021/22, из-за нарушений правил финансового fair play (FFP), сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 04:45
Политика

Путин проведет расширенное заседание Минобороны России

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ состоится 24 декабря в Москве. В нем примет участие президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия 04:45
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян

Компания "Яндекс" начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Стало известно о пропаже сотрудника ФБК Шаведдинова после обысков

Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинова могли увезти из Москвы в Архангельск.
Московский Комсомолец 04:49
Хоккей

«Колорадо» победил «Вегас», Ничушкин забил гол и сделал ассист

Благодаря двум результативным действиям российский нападающий Валерий Ничушкин набрал 13 (7+6) очков в текущем сезоне НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Экономика

Неработающим пенсионерам повысят пенсии

Работающим пенсионерам перерасчет пенсий будет произведен с 1 августа, и повысится она в зависимости от суммы страховых взносов.
Рутульские новости 21 декабря в 08:27
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru 22 декабря в 15:39
Политика

Нафтогаз испугался отказа России от транзита после отзыва исков Киевом

Украинский «Нафтогаз» опасается, что после того, как Киев отзовет иски к российской стороне, Москва откажется от транзита газа через Украину, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру вчера в 17:54
Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Интерфакс 04:01
Политика

Лукашенко назвал планы размещения российской базы в Белоруссии «болтовней» Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тема открытия российской базы ВВС в республике была «болтовней» Москвы.
Взгляд.ру 06:40
Спорт

В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:18
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Общество

В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы

12 ноября уровень воды в городе поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.
Интерфакс Религия вчера в 06:13
Футбол

Комличенко может продолжить карьеру в «Славии»

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко попал в сферу интересов «Славии».
Матч ТВ 02:51
Футбол

Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о продлении контракта со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.
RT на русском 06:31
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv 04:26
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Кино

Джеки Чан едва не погиб на съемках боевика

Режиссер фильма Стэнли Тонг сообщил, что всё время, пока актер был под водой, он паниковал, а когда увидел выбравшегося живого Чана, то «не смог сдержать своих слез».
Inc-news.ru 05:22
Армия и оружие

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Российская газета вчера в 14:14
Происшествия

Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу не признал вину по делу «Зимней вишни»

RT на русском 05:41
Происшествия

Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 06:16
Происшествия

Суд продлил арест расчленившего аспирантку экс-доцента СПбГУ Соколова

Коммерсантъ 05:48
Происшествия

СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
РБК 04:37
Политика

Киев упростил посещение Крыма для детей

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для учащихся в украинских школах детей от 14 до 16 лет, сообщил премьер Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 06:40
Происшествия

В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове

На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Газета.Ru 06:31
Политика

Джулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус 05:08
Общество

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Ведомости 03:20
Армия и оружие

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Российская газета вчера в 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное