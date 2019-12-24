Политика
ИзвестияВ ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
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Глава ОСК заявил об отсутствии у России судов для завершения укладки «Северного потока - 2»
Rambler News Service04:55
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Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
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Кто писал сценарий лубянскому стрелку
Скорбный список жертв нападений на силовые структуры 19 декабря пополнился новыми фамилиями – двух убитых и пятерых раненых, а ежегодно жертвами нападений становятся примерно 13 тысяч сотрудников правоохранительных органов и спецслужб (включая прежде всего полицию).
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Армия и оружие
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Глава Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения численности американских войск, размещенных в ряде стран на западе Африки, и даже полного вывода их из данного региона.
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Евросоюз осудил смертный приговор, вынесенный в отношении пятерых человек, признанных виновными в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
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Спорт
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19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
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Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
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В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Общество
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Врачи назвали причины отравления витаминами
Применение витаминов в высоких дозах в течение длительного времени без контроля врача может привести к интоксикации организма, сообщила РБК эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Фатима Дзгоева.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
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Заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов сообщил, что обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную не предусмотрен законом.
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В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
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Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
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