с чего всё началось

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет. Об этом 24 декабря заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью телеканалу «Россия 24».

Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

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