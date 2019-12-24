Политика

REGNUMREGNUMРоссия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет. Об этом 24 декабря заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью телеканалу «Россия 24».
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Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК сможет за два года спроектировать и еще за три-четыре года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять прокладку газопровода «Северный поток - 2», сообщает «Россия 24
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