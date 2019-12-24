Политика

ИзвестияИзвестияВ ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
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с чего всё началось
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал
 глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
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