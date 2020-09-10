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RT на русском
RT на русском

В ОЗХО не подтвердили получение материалов по Навальному от Германии

Ни 9, ни 10 сентября Германия не передавала в ОЗХО никаких материалов по ситуации вокруг Алексея Навального, сообщили в постоянном представительстве России при организации.В источнике
Александр Шульгинроссийский композитор
По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на тот счет было сделано немецкими врачами еще вчера, ни сегодня утром, но, видимо, это вопрос времени, раз они обещают, видимо, эти материалы передадут.
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РИА Новости

В ОЗХО не получили материалы по Навальному от ФРГ, заявил постпред России

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РЕН ТВ

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ТАСС

В РФ назвали недостоверными заявления ФРГ о передаче в ОЗХО материалов по Навальному

ТАССвчера в 14:40
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В РФ отрицают передачу Германией материалов по отравлению Навального в ОЗХО

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