Общество

REGNUMREGNUMВ ОЗХО оценили вклад Франции в миссию в Сирии

Один миллион долларов выделил Париж на поддержку деятельности Организации по запрещению химического оружия для миссий в Сирии, сообщили 20 января в пресс-службе ОЗХО.
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Франция выделила $1 млн на деятельность ОЗХО в Сирии

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PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Юристы Белого дома назвали импичмент Трампа искажением конституции

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