Один миллион долларов выделил Париж на поддержку деятельности Организации по запрещению химического оружия для миссий в Сирии, сообщили 20 января в пресс-службе ОЗХО.

В ОЗХО оценили вклад Франции в миссию в Сирии

Происшествия В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.

Армия и оружие Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей "На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники - танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг", - сказали в Минобороны.

Политика Зеленский заявил о начале диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Общество Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

Экономика PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

Политика Юристы Белого дома назвали импичмент Трампа искажением конституции Команда юристов президента США Дональда Трампа назвала процедуру импичмента нарушением конституции страны и призвала сенат оправдать американского лидера, сообщает 20 января The Hill.