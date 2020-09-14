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BFM.ru
BFM.ru

В ОЗХО взяли пробы у Навального самостоятельно

В МИД ФРГ сообщили, что специалисты Организации по запрещению химического оружия сами взяли анализы у Навального, исходя из правил ОЗХО.В источнике
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REGNUM

В МИД ФРГ рассказали о заборе проб у Навального экспертами ОЗХО

REGNUM07:26
Lenta.ru

Стало известно о дополнительных анализах Навального

Lenta.ru07:40
РИА Новости

В Германии рассказали о работе с ОЗХО по Навальному

РИА Новости07:20
ТАСС

МИД ФРГ: эксперты ОЗХО сами взяли анализы у Навального, исходя из правил организации

ТАСС07:06
Взгляд.ру

В Германии объяснили, как ОЗХО взяла анализы у Навального

Взгляд.ру07:51
Rambler News Service

ОЗХО взяла на проверку пробы Навального

Rambler News Service04:41
URA.Ru

Берлин привлек международных экспертов к анализу проб Навального

URA.Ru04:30

Паспорт главы католиков Белоруссии признали недействительным

Государственный пограничный комитет Белоруссии объяснил главе католической архиепархии, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу отказ во въезде в страну тем, что его паспорт был признан недействительным.
Паспорт главы католиков Белоруссии признали недействительным
Коммерсантъ06:36
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Лаутаро Мартинес рассчитывает перейти в «Барселону»

Мартинес в свою очередь следит за ходом переговоров сине-гранатовых с "нерадзурри" относительно его возможного трансфера - известно, что каталонцы подключили к процессу агента Жорже Мендеша и рассчитывают сбить цену со €100 млн, которые "Интер" просит за своего игрока.
Газета.Ru03:54

Дело полицейского, расстрелявшего коллег в метро, рассмотрят присяжные

Уголовное дело экс-полицейского Алексея Смирнова, который обвиняется в расстреле своих коллег в метро на станции «Рязанский проспект», будет рассматриваться с участием коллегии присяжных, сообщил адвокат подсудимого Александр Самухов.
Коммерсантъ07:45
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В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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