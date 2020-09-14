Государственный пограничный комитет Белоруссии объяснил главе католической архиепархии, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу отказ во въезде в страну тем, что его паспорт был признан недействительным.
Мартинес в свою очередь следит за ходом переговоров сине-гранатовых с "нерадзурри" относительно его возможного трансфера - известно, что каталонцы подключили к процессу агента Жорже Мендеша и рассчитывают сбить цену со €100 млн, которые "Интер" просит за своего игрока.
Уголовное дело экс-полицейского Алексея Смирнова, который обвиняется в расстреле своих коллег в метро на станции «Рязанский проспект», будет рассматриваться с участием коллегии присяжных, сообщил адвокат подсудимого Александр Самухов.
Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.