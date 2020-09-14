Лаутаро Мартинес рассчитывает перейти в «Барселону»

Мартинес в свою очередь следит за ходом переговоров сине-гранатовых с "нерадзурри" относительно его возможного трансфера - известно, что каталонцы подключили к процессу агента Жорже Мендеша и рассчитывают сбить цену со €100 млн, которые "Интер" просит за своего игрока.