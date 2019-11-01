Общество
RT на русскомВ Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
«В Одессе сносят барельеф маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на Канатной, 87», — указано в тексте. Отмечается, что снос осуществляется членами Нацкорпуса — организации, созданной на базе полка «Азов», против которого в России возбуждено дело.
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Они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно сами одесситы.
— Геннадий Труханов, украинский политикТАСС вчера в 10:01
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
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