Они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно сами одесситы.

Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер". Барельеф Жукову снесли со здания Приморского военкомата в Одессе 31 октября.

В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову

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