Общество
Московский КомсомолецВ Одессе решили снести барельеф Жукову со здания военкомата
Со здания Приморского военкомата в Одессе убирают барельеф маршалу Жукову, передаёт интернет-издание "Таймер". Как уточняется, на изображение маршала покусились представители Нацкорпуса, организованного на базе батальона «Азов», против которого на территории России возбуждено уголовное дело.
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Они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно сами одесситы.
— Геннадий Труханов, украинский политикТАСС вчера в 10:01
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Политика
Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»
Московский Комсомолец 15:13
Культура
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Lenta.ru вчера в 12:37
Гаджеты
В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт
Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.
3DNews 31 октября в 00:48
Происшествия
Загрязнения моря после взрыва на танкере в порту Находки не произошло
Загрязнения моря в порту Находка, где в результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» погибли три человека, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Коммерсантъ 17:32
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«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ
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Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
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RT на русском 15:51
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Общество
В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".
РИА Новости 15:50
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Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
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«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года
Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
REGNUM 00:52
Политика
Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новости 17:07
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери
Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Рамблер вчера в 14:35
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Итоговый турнир WTA. Барти и Свитолина вышли в финал
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Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru 31 октября в 10:50
Кино
WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году
Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Adindex.ru 30 октября в 03:55
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Политика
Израильский суд приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Суд Израиля приостановил передачу петербуржца Алексея Буркова Соединенным Штатам из-за петиции семьи Наамы Иссахар — израильтянки, осужденной в РФ за наркотики.
Вечерняя Москва вчера в 05:31
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Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Общество
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
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Армия и оружие
Российские и турецкие военные начали совместное патрулирование в Сирии
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Общество
Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских
Новая часть Call of Duty вышла ровно неделю назад, но уже успела стать причиной множества скандалов, в первую очередь связанных с явной демонизацией русских в игре.
Ferra вчера в 11:32
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
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Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17