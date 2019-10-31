Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Одессе решили снести барельеф Жукову со здания военкомата

Со здания Приморского военкомата в Одессе убирают барельеф маршалу Жукову, передаёт интернет-издание "Таймер". Как уточняется, на изображение маршала покусились представители Нацкорпуса, организованного на базе батальона «Азов», против которого на территории России возбуждено уголовное дело.
Читать в источнике
Комментировать20
Геннадий Труханов
Они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно сами одесситы.
— Геннадий Труханов, украинский политикТАСС вчера в 10:01

Подробнее о событии

Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо

РИА Новости07:28

В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова

Lenta.ruвчера в 09:40

Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» снос барельефа Георгию Жукову

РЕН ТВвчера в 10:07

"Одесса, что ты творишь?!": Вместо снесённого барельефа Жукова в Одессе установят доску укрокарателям АТО

Царьградвчера в 10:44

Разрушение барельефа маршалу Жукову возмутило мэра Одессы

Телеканал 360°03:56

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожан

Взгляд.рувчера в 10:08

В Одессе нашли альтернативу снесённому барельефу Жукову

Московский Комсомолецвчера в 08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:17, Ашберн

Негодяи снесли барельеф маршалу Победы в Одессе

Вести.UZ31 октября в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Политика

Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»

Московский Комсомолец 15:13
Происшествия

В Челябинской области в жилом доме произошел хлопок газа

РБК 17:48
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Гаджеты

В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт

Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.
3DNews 31 октября в 00:48
Происшествия

Найден автомобиль предполагаемых убийц главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 14:33
Происшествия

Загрязнения моря после взрыва на танкере в порту Находки не произошло

Загрязнения моря в порту Находка, где в результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» погибли три человека, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Коммерсантъ 17:32
Футбол

«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

RT на русском 16:18
Шоу-бизнес

Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
РБК 16:56
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Общество

В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову

Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".
РИА Новости 15:50
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Космос

«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года

Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
REGNUM 00:52
Политика

Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом

Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новости 17:07
Шоу-бизнес

Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери

Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Рамблер вчера в 14:35
Теннис

Итоговый турнир WTA. Барти и Свитолина вышли в финал

Sports.ru 03:16
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 10:50
Кино

WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году

Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Adindex.ru 30 октября в 03:55
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Политика

Израильский суд приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Суд Израиля приостановил передачу петербуржца Алексея Буркова Соединенным Штатам из-за петиции семьи Наамы Иссахар — израильтянки, осужденной в РФ за наркотики.
Вечерняя Москва вчера в 05:31
Политика

NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК 16:13
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Общество

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском вчера в 04:46
Армия и оружие

Российские и турецкие военные начали совместное патрулирование в Сирии

Международная жизнь вчера в 08:19
Общество

Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских

Новая часть Call of Duty вышла ровно неделю назад, но уже успела стать причиной множества скандалов, в первую очередь связанных с явной демонизацией русских в игре.
Ferra вчера в 11:32
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное