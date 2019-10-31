Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Одессе решили снести барельеф Жукову со здания военкомата

Со здания Приморского военкомата в Одессе убирают барельеф маршалу Жукову, передаёт интернет-издание "Таймер". Как уточняется, на изображение маршала покусились представители Нацкорпуса, организованного на базе батальона «Азов», против которого на территории России возбуждено уголовное дело.
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Геннадий Труханов
Они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно сами одесситы.
— Геннадий Труханов, украинский политикТАСС вчера в 10:01

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