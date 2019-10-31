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Со здания Приморского военкомата в Одессе убирают барельеф маршалу Жукову, передаёт интернет-издание "Таймер". Как уточняется, на изображение маршала покусились представители Нацкорпуса, организованного на базе батальона «Азов», против которого на территории России возбуждено уголовное дело.

В Одессе решили снести барельеф Жукову со здания военкомата

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