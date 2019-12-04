Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение требований пожарной безопасности" по факту пожара в колледже в Одессе, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. В среду в колледже в Одессе начался пожар.

В Одессе завели дело после пожара в колледже

Футбол Семак не считает «Зенит» империей зла «Зенит» не является империей зла. Такое мнение высказал главный тренер команды Сергей Семак. По словам специалиста, нимба у него также нет.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Политика В НАТО назвали Россию основной угрозой В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.

Политика СБУ проводит обыски в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.

Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова раскрыла срок беременности Модель раскрыла подписчикам в Instagram срок своей беременности. Оксана Самойлова и рэпер Джиган ждут очередное пополнение в семье.

Экономика В Омске планируют увеличить тариф на проезд в городском транспорте Как сообщает «ОмскЗдесь», сегодня общественный совет при РЭК Омской области рассматривал вопрос о повышении тарифа на проезд в муниципальном транспорте на 2020 год.

Происшествия В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».

Происшествия В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.