Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Одессе завели дело после пожара в колледже

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Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение требований пожарной безопасности" по факту пожара в колледже в Одессе, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. В среду в колледже в Одессе начался пожар.
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