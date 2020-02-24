Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Одессе женщину убило упавшим деревом

Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
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Пенсионерка погибла под упавшим деревом в Одессе

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Упавшее дерево насмерть придавило женщину в Одессе

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В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево

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В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

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На Одессу обрушился шторм: погибла местная жительница, ветер валит деревья

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В Одессе женщину убило упавшим деревом

RZN.info11:29

В Одессе женщину убило упавшим деревом

РИА Новости08:24
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью

Экспресс газета 22 февраля в 03:27
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 22 февраля в 17:59
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана 22 февраля в 04:29
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
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Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты

ToDay News Ufa 05:37
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Московский Комсомолец 08:07
Общество

Гончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»

RT на русском 06:36
Хоккей

Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США

Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Газета.Ru 12:46
Политика

Депутат Верховной рады поздравил украинских мужчин с 23 февраля

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива поздравил своих соотечественников с Днем защитника Отечества, который не отмечается в стране с 2014 года.
Профиль вчера в 14:12
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Экономика

Финал первого чемпионата в сфере промстроительства состоится осенью

В пятницу, 21 февраля, в Минстрое России подписано соглашение об учреждении первого международного чемпионата в сфере промышленного строительства World Construction Championship.
РИА Новости 21 февраля в 05:45
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс 12:13
Политика

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском 11:35
Политика

Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Российская газета 12:30
Происшествия

СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
РБК 11:40
Происшествия

Четверо погибли в ДТП на трассе в Коми

Четыре человека погибли при столкновении внедорожника и грузовика на трассе в Усинском районе Республики Коми.
Известия 08:50
Футбол

Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
Спорт-Экспресс 22 февраля в 08:44
Космос

Волонтеры помогут классифицировать галактики по типам

Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами работы, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик.
N+1 03:01
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаки террористов на поселение Найраб в Идлибе

Правительственная армия Сирии отразила атаку террористических формирований на поселение Найраб в провинции Идлиб.
РЕН ТВ 12:50
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Армия и оружие

Турецкие военные атаковали сирийскую армию в Идлибе

Lenta.ru 08:45
Армия и оружие

Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Российская газета вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
RuNews24.ru 03:53
Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 11:23
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Политика

В Лондоне начались слушания по делу Ассанжа

Всемирно известный основатель портала разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж предстал перед лондонским судом, где в понедельник начались слушания по этому громкому делу.
Российская газета 07:31
Происшествия

Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.
Спорт-Экспресс 12:45
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