Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра. Инцидент произошел недалеко от Магадана. К траулеру подошло судно, часть экипажа сняли.
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Прокуратура начала проверку после пожара на траулере в Охотском море

Российская газета02:38

Появилось видео горящего траулера в Охотском море

РБК02:00

Весь экипаж с горящего траулера приняли на борт плавбазы «Всеволод Сибирцев»

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Пожар на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море ликвидирован

Известиявчера в 23:47

Все 47 человек на загоревшемся судне в Охотском море у Магадана - граждане России. Их эвакуировали

Весьмавчера в 22:23

Экипаж горящего в Охотском море судна эвакуирован

Интерфаксвчера в 20:49

Плавбаза приняла на борт эвакуированных с горевшего у Колымы траулера

РИА Новости00:44
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Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае

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Стало известно имя нового главного врача Калининградской областной клинической больницы.
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Названа возможная причина пожара в Томской области

Пожар в частном жилом доме в Томской области мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
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Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

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Умер пассажир экстренно севшего в Казани самолета

РБК 01:23
Происшествия

В Новосибирске сгорел крематорий

Новосибирские пожарные локализовали возгорание в местном крематории, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты вчера в 17:06
Политика

РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru вчера в 06:55
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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
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Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
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Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Кроме видеоконсультации новые банкоматы предоставляют и базовые услуги: получить наличные, изменить пин-код, перевести средства, запросить баланс и пр. Пока проект находится в пилотном режиме.
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Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» неугодных журналистов

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Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ

В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
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Армия и оружие

Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

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Россия не вернет Польше картины, вывезенные во время войны

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Алекс Крал: «Трансфер в „Спартак“ — переход на новый уровень»

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В число анимационных фильмов, которые будут демонстрироваться на сервисе с субтитрами на 28 языках, вошли такие хиты Ghibli как «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок Хаула» и др.
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Другим возможным местом работы Егорова называется Саранск. Он может стать ответственным за весь футбол в Мордовии.
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Заключенный сбежал из колонии под Красноярском с помощью муляжа

Заключенный сбежал из колонии-поселения в Красноярском крае, подложив вместо себя муляж, его поймали в тот же день и возбудили новое уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.
Взгляд.ру 02:51
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