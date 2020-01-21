Происшествия
КоммерсантъВ Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра. Инцидент произошел недалеко от Магадана. К траулеру подошло судно, часть экипажа сняли.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Биатлон
Губерниев подверг критике экс-тренера российской сборной
В своем Telegram-канале известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост, в котором раскритиковал работу с российской национальной командой нынешнего наставника белорусской сборной Андрея Падина.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа в Китае.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Здоровье
Назначен новый главврач Калининградской областной клинической больницы
Стало известно имя нового главного врача Калининградской областной клинической больницы.
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Томской области
Пожар в частном жилом доме в Томской области мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Происшествия
В Новосибирске сгорел крематорий
Новосибирские пожарные локализовали возгорание в местном крематории, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Политика
РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Космос
Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Технологии
ВТБ первым запустил в РФ видеобанкомат
Кроме видеоконсультации новые банкоматы предоставляют и базовые услуги: получить наличные, изменить пин-код, перевести средства, запросить баланс и пр. Пока проект находится в пилотном режиме.
Политика
Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» неугодных журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил раскрывать информацию о критикующих власть журналистах и «мочить» их таким образом.
Общество
Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ
В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Футбол
Алекс Крал: «Трансфер в „Спартак“ — переход на новый уровень»
Кино
Культовые анимационные фильмы студии Ghibli станут доступны на Netflix
В число анимационных фильмов, которые будут демонстрироваться на сервисе с субтитрами на 28 языках, вошли такие хиты Ghibli как «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок Хаула» и др.
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Футбол
Александр Егоров может стать ответственным за весь футбол в Мордовии
Другим возможным местом работы Егорова называется Саранск. Он может стать ответственным за весь футбол в Мордовии.
Происшествия
Заключенный сбежал из колонии под Красноярском с помощью муляжа
Заключенный сбежал из колонии-поселения в Красноярском крае, подложив вместо себя муляж, его поймали в тот же день и возбудили новое уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.