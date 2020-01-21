Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра. Инцидент произошел недалеко от Магадана. К траулеру подошло судно, часть экипажа сняли.
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Плавбаза приняла на борт эвакуированных с горевшего у Колымы траулера

РИА Новости00:44

Пожар на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море ликвидирован

Известиявчера в 23:47

Весь экипаж с горящего траулера приняли на борт плавбазы «Всеволод Сибирцев»

ТАСС00:19

Владелец траулера сообщил об отсутствии жертв при пожаре в Охотском море

РБКвчера в 23:11

Экипаж горящего в Охотском море судна эвакуирован

Интерфаксвчера в 20:49

Все 47 человек на загоревшемся судне в Охотском море у Магадана - граждане России. Их эвакуировали

Весьмавчера в 22:23

Спасатели разведают ситуацию на аварийном траулере в Охотском море

Интерфакс - Россиявчера в 23:18
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Кино

Минкульт оштрафовал режиссера «Айки» за задержку со сдачей фильма

Газета.Ru вчера в 07:49
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
РИА Новости 00:43
Политика

The Guardian назвала имя нового главаря ИГ

Газета.Ru вчера в 18:06
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Московский Комсомолец вчера в 12:01
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Армия и оружие

ВКС России провели крупнейшую атаку против боевиков в Сирии

Avia.pro вчера в 19:01
Хоккей

«Флорида» победила «Миннесоту», Дадонов забил гол

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Яндл, набравший 4 (1+3) очка.
Спорт-Экспресс вчера в 22:41
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Политика

Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Российская газета вчера в 00:36
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия

В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще

В заброшенном доме в индонезийской деревне обнаружили сидящий на диване человеческий скелет, пишет портал Asia One.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия

Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Российская газета 00:30
Общество

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).
РИА Новости вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Теннис

Первая ракетка мира Надаль с победы стартовал на Australian Open

Правда, Australian Open ему покорился лишь однажды – в 2009 году.
Интерфакс-Спорт 00:58
Кино

Empire назвал список лучших фильмов XXI века

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Empire, самые почетные места в рейтинге 100 величайших картин 21 века заняли следующие ленты: «Безумный Макс: Дорога Ярости» Джорджа Миллера с Томом Харди в главной роли.
ToDay News Ufa вчера в 08:51
Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Вести.Ru вчера в 08:39
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Общество

В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

«Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.
RT на русском 01:19
Общество

Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты

Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за низкой заработной платы.
Lenta.ru 01:21
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Газета.Ru вчера в 04:10
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Происшествия

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
РБК вчера в 18:54
Происшествия

Массовое ДТП на КАД спровоцировало 10-километровую пробку

По данным ресурса, утро 21 января в городе на Неве началось с 10-километровой пробки.
iReactor 01:18
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
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