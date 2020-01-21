Происшествия
КоммерсантъВ Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра. Инцидент произошел недалеко от Магадана. К траулеру подошло судно, часть экипажа сняли.
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Кино
Минкульт оштрафовал режиссера «Айки» за задержку со сдачей фильма
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана
Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Армия и оружие
ВКС России провели крупнейшую атаку против боевиков в Сирии
Хоккей
«Флорида» победила «Миннесоту», Дадонов забил гол
«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Яндл, набравший 4 (1+3) очка.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Происшествия
Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы
Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще
В заброшенном доме в индонезийской деревне обнаружили сидящий на диване человеческий скелет, пишет портал Asia One.
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Общество
В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Теннис
Первая ракетка мира Надаль с победы стартовал на Australian Open
Правда, Australian Open ему покорился лишь однажды – в 2009 году.
Кино
Empire назвал список лучших фильмов XXI века
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Empire, самые почетные места в рейтинге 100 величайших картин 21 века заняли следующие ленты: «Безумный Макс: Дорога Ярости» Джорджа Миллера с Томом Харди в главной роли.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Общество
Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян
Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Общество
В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года
«Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.
Общество
Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты
Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за низкой заработной платы.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Происшествия
В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса
Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
Происшествия
Массовое ДТП на КАД спровоцировало 10-километровую пробку
По данным ресурса, утро 21 января в городе на Неве началось с 10-километровой пробки.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.