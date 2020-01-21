Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского. На борту судна находились 47 человек.

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

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