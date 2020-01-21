Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского. На борту судна находились 47 человек.
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Пожар на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море ликвидирован

Известиявчера в 23:47

Все 47 человек на загоревшемся судне в Охотском море у Магадана - граждане России. Их эвакуировали

Весьмавчера в 22:23

Владелец траулера сообщил об отсутствии жертв при пожаре в Охотском море

РБКвчера в 23:11

Пожар на терпящем бедствие в Охотском море судне потушен

Коммерсантъвчера в 23:12

Экипаж горящего в Охотском море судна эвакуирован

Интерфаксвчера в 20:49

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

РИА Новостивчера в 20:36

Пожар на терпящем бедствие в Охотском море судне «Энигма Астралис» ликвидирован

ТАССвчера в 23:03
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

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РЕН ТВ 19 января в 15:06
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При пожаре в Томской области погибли иностранцы

Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК вчера в 23:27
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VideoCardz: NVIDIA и AMD представят новые видеокарты в начале лета

Ресурс VideoCardz со ссылкой на собственные источники сообщает, что NVIDIA представит новые графические процессоры во втором квартале.
Игромания.ру вчера в 14:31
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

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РИА Новости вчера в 09:09
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК вчера в 16:17
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Общество

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Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия вчера в 17:27
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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 14:25
Хоккей

«Флорида» победила «Миннесоту», Дадонов забил гол

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Яндл, набравший 4 (1+3) очка.
Спорт-Экспресс вчера в 22:41
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Экономика

На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
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Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
RT на русском вчера в 05:54
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК вчера в 20:14
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 18 января в 08:17
Происшествия

В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

REGNUM вчера в 20:26
Происшествия

В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу

В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Известия вчера в 16:57
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Правительство поддержало законопроект о чипировании животных

Ранее в ноябре генеральный директор крупной сети зоомагазинов Георгий Чкареули сообщил о том, что маркировка домашних животных станет очередным шагом к цивилизованному владению.
Известия вчера в 13:00
Общество

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.
REGNUM вчера в 22:53
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Модель под названием Tactix Delta обладает большим 1,4-дюймовым экраном, как у прошлогодних Fenix 6. Часы получили «шпионский» режим Stealth Mode, в котором отключается запись и передача информации, а также специальную кнопку для уничтожения всей информации из памяти устройства.
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Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru вчера в 04:35
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
Общество

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Космос

Иран запустит в космос два спутника

Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
News.ru 19 января в 06:04
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Известия вчера в 19:55
Общество

Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео

Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А.
РЕН ТВ 19 января в 05:28
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
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Ольга Бузова в день рождения установила рекорд в Инстаграме

Ольга Бузова наслаждается отдыхом со своим возлюбленным Давидом Манукяном в Таиланде. Сегодня она отпраздновала свой 34-й день рождения.
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