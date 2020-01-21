Происшествия
РИА НовостиВ Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского. На борту судна находились 47 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на траулере «Enigma Astralis»
Интерфакс - Россия21:02
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Космос
Датчик, питаемый за счет энергии растений, впервые передал сигнал в космос
Единоборства
Опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246
В сети появилось видео победы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Армия и оружие
Американцы приготовили страну-камикадзе для атаки на Россию
Американцы наметили для учений "Защитник Европы" перебросить целую боевую армаду с военнослужащими – в Германию должны прибыть механизированное войсковое соединение с танками, БМП и вертолетами.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Экономика
Ипотеку под 2% выдали на 1,55 млрд рублей на Дальнем Востоке
Всего, по состоянию на 20 января, в ДФО заключили 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 млрд рублей.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Авто
Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Общество
Россияне рассказали, что мешает завести больше одного ребенка
Завести двоих детей планируют 35% опрошенных бездетных россиян. 36% семей, имеющих одного ребенка, хотят второго.
Спорт
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске: стартовал обратный отсчет
Расширенное заседание организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом прошло в Иркутске 20 января.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно
Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
У Пелагеи нашли элитную недвижимость
По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Политика
Юристы Белого дома назвали импичмент Трампа искажением конституции
Команда юристов президента США Дональда Трампа назвала процедуру импичмента нарушением конституции страны и призвала сенат оправдать американского лидера, сообщает 20 января The Hill.
Общество
В Госдуме поддержали запрет на снятие комиссии за платежи по ЖКХ
Законодательный запрет на снятие комиссии при оплате услуг ЖКХ порадует россиян, особенно малообеспеченных, у которых на платежи уходит большая часть бюджета.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к семье
Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.
Происшествия
В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека
Армия и оружие
В НАТО рассказали о беспилотниках, способных заглянуть вглубь России
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Политика
Эксперт объяснил увольнение Чайки и выдвижение Краснова на пост генпрокурора
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил уволить с поста генпрокурора России Юрия Чайку и выдвинуть на эту должность человека из другого ведомства - заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Экономика
Экспорт из Грузии в 2019 году вырос на 12,4%
Экспорт из Грузии в 2019 году, в сравнении с предыдущим годом, вырос на 12,4% и достиг почти $3,8 млрд, сообщает Национальная служба статистики Грузии предварительные данные за прошлый год.