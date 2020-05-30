Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США

Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию. Как уточняется, с протестом на улицы вышли по меньшей мере 7,5 тыс. человек.
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Сотрудника федеральной службы охраны США застрелили в ходе протестов в Окленде

ТАСС08:15

В Окленде охранник госучреждения погиб при стрельбе во время протестов

РИА Новости08:34

В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США

RT на русском08:20

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

РБК09:59

В США во время бунта застрелили сотрудника ФСО

Lenta.ru08:15

Во время протестов в Окленде застрелен американский силовик

Вести.Ru08:12

В протестах в США застрелен сотрудник федеральной службы охраны

Комсомольская правда08:04
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Общество

«Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва

Авиакомпания «Победа» в воскресенье возобновляет полеты после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
РБК 18:37
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Политика

Трамп прокомментировал запуск ракеты SpaceX

Президент США Дональд Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX «триумфальным возвращением к звёздам».
RT на русском 18:30
Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
RT на русском 11:49
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Политика

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
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Экономика

Ожидание пресс-конференции Трампа по Китаю насторожило биржи Нью-Йорка

Издание пишет, что объявление президентом США Дональдом Трампов планов о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной Китаю «породило у участников рынка опасения по поводу трений между двумя крупнейшими экономиками мира».
ИА Красная Весна 28 мая в 17:05
Футбол

Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Вести.Ru 11:10
1
Общество

На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение

На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
Lenta.ru вчера в 08:23
26
Общество

Всероссийский «Выпускной вечер» пройдёт онлайн 27 июня

Минпросвещения России сообщило, что общероссийский «Выпускной вечер» в школах пройдёт в онлайн режиме 27 июня, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 09:55
77
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Путешествия

В Крыму готовят электронную систему учета туристов

Власти Республики Крым готовят электронную систему учета и регистрации прибывающих в регион туристов для фиксации реального турпотока в регион, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма.
ТАСС 12:06
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Политика

Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»

Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
6
Политика

Макрон назвал условие для своего очного участия в саммите G7 в США

26 мая в Белом доме рассказали о намерении Трампа провести очный саммит G7 в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Вашингтон.
Известия 16:11
1
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Рэпер Моргенштерн поделился двумя фотографиями – одна из них была сделана год назад.
Gazeta.SPb 13:36
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Происшествия

Афроамериканец Флойд и обвиненный в его убийстве полицейский работали в одном клубе

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.
ТАСС 16:45
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Общество

Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений

Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 08:49
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8,2K
Происшествия

На Кубани 29 мая выявили 80 новых заболевших коронавирусом

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее в Краснодарском крае за сутки выявили 76 новых пациентов с коронавирусом.
Кубань 24 вчера в 03:59
1,1K
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве

Lenta.ru 01:50
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Кино

Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет

Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда 18:02
Культура

Ассоциация продюсеров кино и телевидения назовет победителей своей премии

Организаторы премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назовут в воскресенье победителей в онлайн-режиме.
ТАСС 17:12
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
1,8K
Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 13:16
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Шоу-бизнес

Ани Лорак посвятила новую песню «Твоей любимой» возлюбленному

В своем микроблоге Instagram Ани Лорак презентовала выход новой песни, которая получила название «Твоей любимой».
OAnews 01:14
Технологии

CEO Take-Two заявил, что Google Stadia не оправдала ожиданий

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что геймерам не очень понравилась реализация технологии потоковых игр в Google Stadia.
CyberSport.ru 17:40
Общество

Мурашко рассказал о добровольцах для испытаний вакцины от Covid-19

Добровольцы для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса уже набраны.
Mockva.ru 08:20
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Происшествия

Еще плюс 7: число зараженных COVID-19 на Сахалине продолжает увеличиваться

Итого на 30 мая в Сахалинской области 115 случаев заболевания, 51 выписан, 64 продолжают лечение, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал Лимаренко.
Сахалин.Инфо 06:56
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова раззадорила поклонников видео в ночнушке

Известная российская актриса Екатерина Климова является активным блогером.
Московский Комсомолец 11:06
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