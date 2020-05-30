Происшествия
RT на русскомВ Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США
Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию. Как уточняется, с протестом на улицы вышли по меньшей мере 7,5 тыс. человек.
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Общество
«Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва
Авиакомпания «Победа» в воскресенье возобновляет полеты после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
РБК 18:37
Политика
Трамп прокомментировал запуск ракеты SpaceX
Президент США Дональд Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX «триумфальным возвращением к звёздам».
RT на русском 18:30
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
RT на русском 11:49
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Экономика
Ожидание пресс-конференции Трампа по Китаю насторожило биржи Нью-Йорка
Издание пишет, что объявление президентом США Дональдом Трампов планов о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной Китаю «породило у участников рынка опасения по поводу трений между двумя крупнейшими экономиками мира».
ИА Красная Весна 28 мая в 17:05
Общество
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
Lenta.ru вчера в 08:23
Общество
Всероссийский «Выпускной вечер» пройдёт онлайн 27 июня
Минпросвещения России сообщило, что общероссийский «Выпускной вечер» в школах пройдёт в онлайн режиме 27 июня, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 09:55
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Путешествия
В Крыму готовят электронную систему учета туристов
Власти Республики Крым готовят электронную систему учета и регистрации прибывающих в регион туристов для фиксации реального турпотока в регион, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма.
ТАСС 12:06
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Политика
Макрон назвал условие для своего очного участия в саммите G7 в США
26 мая в Белом доме рассказали о намерении Трампа провести очный саммит G7 в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Вашингтон.
Известия 16:11
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал, как выглядел год назад
Рэпер Моргенштерн поделился двумя фотографиями – одна из них была сделана год назад.
Gazeta.SPb 13:36
Происшествия
Афроамериканец Флойд и обвиненный в его убийстве полицейский работали в одном клубе
В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.
ТАСС 16:45
Общество
Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений
Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 08:49
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
На Кубани 29 мая выявили 80 новых заболевших коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее в Краснодарском крае за сутки выявили 76 новых пациентов с коронавирусом.
Кубань 24 вчера в 03:59
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Кино
Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет
Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда 18:02
Культура
Ассоциация продюсеров кино и телевидения назовет победителей своей премии
Организаторы премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назовут в воскресенье победителей в онлайн-режиме.
ТАСС 17:12
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 13:16
Шоу-бизнес
Ани Лорак посвятила новую песню «Твоей любимой» возлюбленному
В своем микроблоге Instagram Ани Лорак презентовала выход новой песни, которая получила название «Твоей любимой».
OAnews 01:14
Технологии
CEO Take-Two заявил, что Google Stadia не оправдала ожиданий
Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что геймерам не очень понравилась реализация технологии потоковых игр в Google Stadia.
CyberSport.ru 17:40
Общество
Мурашко рассказал о добровольцах для испытаний вакцины от Covid-19
Добровольцы для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса уже набраны.
Mockva.ru 08:20
Происшествия
Еще плюс 7: число зараженных COVID-19 на Сахалине продолжает увеличиваться
Итого на 30 мая в Сахалинской области 115 случаев заболевания, 51 выписан, 64 продолжают лечение, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал Лимаренко.
Сахалин.Инфо 06:56
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова раззадорила поклонников видео в ночнушке
Известная российская актриса Екатерина Климова является активным блогером.
Московский Комсомолец 11:06