Происшествия
RT на русскомВ Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США
Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию. Как уточняется, с протестом на улицы вышли по меньшей мере 7,5 тыс. человек.
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Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Космос
Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен
Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Появились видео из затопленных поселков в Подмосковье
Житель СНТ «Речное» на окраине Нахабино рассказал «КП», что в одном месте через реку построили дорогу, а воду пустили по трубе, поэтому там может появиться «дамба», если застрянет мусор.
РБК 08:28
Происшествия
Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота
Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
Авто
Прототип нового универсала Lada Vesta заметили на тестах
При въезде на территорию «НТЦ-Ваза» были замечены автомобили Lada Vesta в кузове универсал, покрытые камуфляжной плёнкой.
SpeedMe 02:05
Космос
Над Европой появились серебристые облака
Первый Тульский вчера в 18:43
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
Армия и оружие
В Китае рассказали о новой модульной российской подлодке
Китайское издание «Гуамин жибао» сообщило о новом российском корабле, который сможет стать ударной подлодкой из стратегического подводного крейсера.
Дни24 вчера в 08:24
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Экономика
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Здоровье
В ВОЗ рассказали, сколько может занять работа над вакциной от COVID-19
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что работа над вакциной от коронавируса может занять полтора года.
РЕН ТВ 06:34
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Общество
«Вектор» рассказал о вакцине от коронавируса в виде капель для носа
Одной из возможных форм вакцины против новой коронавирусной инфекции может стать препарат для закапывания в нос, сообщил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
Ведомости 07:25
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Футбол
Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву
Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45
Общество
Крымские отели начнут принимать местных жителей с середины июня
Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республик Крым будет разрешена с 1 июня, а принимать на отдых крымчан, с соблюдением требований Роспотребнадзора, они смогут с 15 июня.
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции
В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО).
РБК 08:43
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Экономика
Россияне скупают недвижимость в Белоруссии
В Белоруссии отмечается повышенный спрос на недвижимость со стороны покупателей из России.
Новый День вчера в 07:30
Политика
Названы востребованные у россиян поправки к Конституции
Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru 07:49
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о праве артистов требовать деньги от государства
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства обратно свои вложения.
Lenta.ru 08:11