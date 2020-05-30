Происшествия
Pravda.RuВ Окленде застрелили сотрудника ФСО США
В городе Окленд штата Калифорния застрелили сотрудника Федеральной службы охраны США в ходе массовых беспорядков. Беспорядки вспыхнули во многих американских городах из-за убийства полицейскими афроамериканца.
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Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru 15:45
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Футбол
Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
RT на русском 12:17
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
«Победа» возобновит регулярные рейсы после двухмесячного перерыва
Российская авиакомпания "Победа" возобновляет регулярные внутрироссийские авиарейсы с 31 мая после почти двухмесячного перерыва, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные аэропорта "Внуково".
Газета.Ru 17:11
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня
В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru 17:00
Происшествия
Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Космос
В Китае запустили два экспериментальных спутника
Чэнду, Китай, 30 мая 2020, 08:58 — REGNUM С китайского космодрома «Сичан» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-11» с двумя экспериментальными спутниками.
REGNUM 01:58
Космос
Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос
Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru вчера в 12:43
Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС вчера в 14:25
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости 01:00
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях
«На первом этапе десять добровольцев для каждой вакцины будут вакцинированы в возрасте от 18 до 30 лет, и через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии каких-либо нежелательных реакций будут вакцинированы оставшиеся добровольцы», — отметил Максютов.
РБК 06:22
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Экономика
Индексы Уолл-стрит завершают неделю разнонаправленно
Нью-Йорк, США, 29 мая 2020, 19:13 — REGNUM Последние торги недели на Уолл-стрит проходят в «смешанном настроении» — два из трех основных индексов находятся в «красной зоне», Nasdaq пока в плюсе.
REGNUM вчера в 12:13
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Политика
Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»
Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru 15:46
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 28 мая в 05:26
Общество
Перед Белым домом начались беспорядки
Перед Белым домом ночью 30 мая начались беспорядки, протестующих сдерживали сотрудники Секретной службы США, сообщает CNN.
Lenta.ru 09:08
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня вчера в 03:22
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Происшествия
В Брянске возбудили дело после смерти девочки, проглотившей батарейку
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью школьницы, проглотившей батарейку, сообщает СУСК РФ по Брянской области.
РИА Новости 28 мая в 08:24
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Политика
Politico: Меркель отказалась лично приехать на саммит G7 в Вашингтоне
Зайбер отметил, что Меркель благодарна президенту США Дональду Трампу за приглашение на этот саммит, который запланирован на конец июня в Вашингтоне.
Газета.Ru вчера в 20:32
Наука
Самый распространенный организм в океане выращивает вирус в своем ДНК
Экономика сегодня 12:03