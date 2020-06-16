Наука
Evo-rus.comВ Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства
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Ученые из Великобритании узнали, как снизить смертность от коронавируса
ИА Красная Веснавчера в 15:25
Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 10:13
The Associated Press: В Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 08:55
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Вести.Ru вчера в 08:30
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
РИА Новости вчера в 17:49
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
РИА Новости вчера в 20:18
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета вчера в 03:28
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
Футбол
Сегодня «Астон Вилла» примет на своем поле «Шеффилд» в первом матче после рестарта АПЛ
Гости занимают седьмое место в чемпионате Англии с 43 очками и у них есть хорошие шансы на попадание в Лигу Европы.
ГЛАС.RU вчера в 17:52
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 13:45
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 15 июня в 13:04
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня
В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
Lenta.ru вчера в 23:40
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости вчера в 19:02
Футбол
Андрей Воронин высказался о будущем Смолова в «Сельте»
BetOn вчера в 15:52
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета 15 июня в 09:02
Наука
Стало известно, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
Ученые выяснили, почему некоторые люди питаются много, а лишний вес им набрать не удается, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:40
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Общество
Мэрия Москвы отрицает учет бюджетников, которые зарегистрировались на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию
Как сказал «Эху Москвы» глава Департамента информационных технологий столицы, Эдуард Лысенко, они несоздавали систему контроля, и не составляли таблиц, которые опубликовал политик Алексей Навальный.
Эхо Москвы 00:36
Шоу-бизнес
Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 02:54
Политика
Украина неожиданно выступила против российской паспортизации крымчан
По данным, опубликованным РИА Новости Украина в 2014 году, официально от российского гражданства отказались 3427 крымчан.
РИА Новости Крым вчера в 03:38
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:18