Наука

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Препарат от остеопороза может быть эффективен при лечении COVID-19 — ученые

REGNUMвчера в 07:39

Ученые из Великобритании узнали, как снизить смертность от коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 15:25

Британское исследование показало эффективность стероида дексаметазона при лечении COVID-19

ТАССвчера в 09:35

Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 10:13

Covid-19: в Британии опровергли пользу хлорохина и одобрили дексаметазон

Евразия Dailyвчера в 10:25

Новое лекарство от Covid-19 спасает тяжелобольных и вредит остальным

Naked Scienceвчера в 12:12

The Associated Press: В Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Вести.Ru вчера в 08:30
2
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
416
Общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»

РИА Новости вчера в 17:49
5
Армия и оружие

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

РИА Новости вчера в 20:18
4
Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
2,1K
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
4,9K
Шоу-бизнес

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета вчера в 03:28
Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
1K
Футбол

Сегодня «Астон Вилла» примет на своем поле «Шеффилд» в первом матче после рестарта АПЛ

Гости занимают седьмое место в чемпионате Англии с 43 очками и у них есть хорошие шансы на попадание в Лигу Европы.
ГЛАС.RU вчера в 17:52
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
662
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
776
Общество

Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок

Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 13:45
60
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 15 июня в 13:04
1,6K
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
1,6K
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня

В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
9
Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
454
Технологии

Собака-робот от Boston Dynamics поступила в свободную продажу

Sostav.ru 00:25
22
Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
Lenta.ru вчера в 23:40
328
Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
403
Здоровье

Медик рассказал, как вода поможет бросить курить

Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости вчера в 19:02
27
Футбол

Андрей Воронин высказался о будущем Смолова в «Сельте»

BetOn вчера в 15:52
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета 15 июня в 09:02
52
Наука

Стало известно, почему некоторые люди едят много и не набирают вес

Ученые выяснили, почему некоторые люди питаются много, а лишний вес им набрать не удается, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:40
24
Происшествия

Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка

Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
343
Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
76
Общество

Мэрия Москвы отрицает учет бюджетников, которые зарегистрировались на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Как сказал «Эху Москвы» глава Департамента информационных технологий столицы, Эдуард Лысенко, они несоздавали систему контроля, и не составляли таблиц, которые опубликовал политик Алексей Навальный.
Эхо Москвы 00:36
14
Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 02:54
8
Политика

Украина неожиданно выступила против российской паспортизации крымчан

По данным, опубликованным РИА Новости Украина в 2014 году, официально от российского гражданства отказались 3427 крымчан.
РИА Новости Крым вчера в 03:38
3
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
511
Общество

Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ

Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:18
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное