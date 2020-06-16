Наука

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства.
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В Великобритании нашли спасающий от коронавируса препарат

REGNUM08:19

Обнаружена эффективность противовоспалительного средства при COVID-19

ToDay News Ufa16:03

В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

Expert.ru10:55

Новое лекарство от Covid-19 спасает тяжелобольных и вредит остальным

Naked Science12:12

Ученые заявили о способности препарата за $6 снизить смертность у самых тяжелых больных COVID-19

Forbes15:47

The Associated Press: В Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса

Фонтанка.Ру08:55

Ученые из Великобритании узнали, как снизить смертность от коронавируса

ИА Красная Весна15:25
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Происшествия

Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
URA.Ru 13:53
Общество

СК возбудил против Навального уголовное дело о клевете

Вечерняя Казань вчера в 10:55
6,3K
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
192
Игры

Стоимость первого месяца подписки Origin Access на ПК снизилась до ₽69

Первый месяц подписки на Origin Access подешевел до ₽89 в PlayStation Store и ₽69 в Origin. Сколько продлится акция — неизвестно.
CyberSport.ru 14:05
3
Экономика

В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+

В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
Ивановские новости 14 июня в 02:47
3
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
192
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
1,6K
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
2
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
96
Общество

В Миссури снесли установленный 140 лет назад памятник Колумбу

Администрация парка Тауэр-Гроув, находящегося в американском городе Сент-Луис (штат Миссури), снесла памятник Христофору Колумбу, который был установлен 140 лет назад, в связи с протестами против расизма и массовым сносом памятников в США.
Московский Комсомолец 23:29
1
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
848
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
318
Общество

Отбывавший срок в США российский программист Лисов вылетел на родину

Газета.Ru 23:21
16
Армия и оружие

БТР российского патруля получил повреждения при взрыве в Идлибе

Народные новости 07:04
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Игры

Новый трейлер The Outlast Trials

После масштабной конференции PC Gaming Show в интернете появился новый трейлер игры The Outlast Trials, в котором демонстрировались сумасшедшие врачи и эксперименты на людях.
Evo-rus.com 14 июня в 11:41
3
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
446
Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
55
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом

Артистка вспомнила о своем романе с музыкантом Александром Розенбаумом.
Рамблер 06:48
118
Политика

Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы

Военносулжащие 12 стран прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве, который состоится.
Газета.Ru 21:55
78
Политика

Власти Южной Кореи: терпение в отношении КНДР закончилось

Терпение южнокорейских властей в отношении северных соседей закончилось.
Московский Комсомолец 22:56
Общество

В Якутии подтверждено более 90 случаев заражения коронавирусом

Якутск, 17 июня 2020, 05:29 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, 133 человека выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:29
4
Кино

Уилл Смит сыграет беглого раба в новом триллере «Освобождение»

Картина основана на реальных событиях Американский актёр и режиссер Уилл Смит готовится сыграть главную роль в экшен-триллере "Освобождение".
Inc-news.ru 16:47
2
Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
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Музыка

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 18:43
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Общество

В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru 22:46
Политика

Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги

Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.
РБК 19:32
1
Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском 23:00
Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
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Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 14:41
1
Футбол

Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне

Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
Soccer.ru 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
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