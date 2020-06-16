Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.

Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Происшествия Благовещенская таможня передала изъятые маски в социальный центр Три тысячи медицинских масок передали в социальный центр «Доброта» благовещенские таможенники.

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 157

Общество Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах» Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram. 543

Гаджеты AMD представила процессоры Ryzen 3000XT Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров. 3

Здоровье О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 16 июня 2020 года № 1256

Культура Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. 1

Культура В Британии скончался уличный кот Боб Рыжий кот из Великобритании прославился благодаря книге «Уличный кот по кличке Боб» и одноимённой экранизации. 5

Футбол «Челси» не интересовался Роналду Владелец «Челси» Роман Абрамович не выражал интереса по вопросу приобретения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает РБК.

Здоровье Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов. 14

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. 4,8K

Экономика Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.

Политика Финляндия могла заполучить Карелию после распада СССР Перспективы передачи Карелии от России Финляндии стали реальными сразу после распада СССР, тем более, что Борис Ельцин не возражал против переговоров. 8

Армия и оружие НАТО созывает совещание из-за ядерных ракет России Главы оборонных ведомств стран — участниц НАТО обсудят 17 июня 2020 года новые российские ракеты, способные нести ядерные заряды, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. 1

Общество Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft. 1

Шоу-бизнес Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой. 4