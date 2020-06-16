Наука
МедиаПотокВ Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного препарата
Ученые из Оксфордского университета рассказали, что при помощи использования противовоспалительных средств дексаметазона можно уменьшить количество смертельных исходов среди инфицированных новым типом коронавируса. Специалисты отметили, что данный препарат является первым подобного рода.
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Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Путешествия
В Кремле посоветовали россиянам ехать летом в Карелию
Российские власти посоветовали нашим согражданам отдыхать этим летом внутри страны.
Петрозаводск говорит 02:04
Авто
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Общество
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
РИА Новости вчера в 17:49
Киберспорт
В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
REGNUM 15 июня в 13:30
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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Здоровье
В Челябинской области скончались шесть человек с COVID-19
От COVID-19 скончались женщина 54 лет и мужчины 62, 67 и 73 лет. ОТ других причин ушли из жизни женщины 88 и 80 лет.
REGNUM 02:17
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия 15 июня в 23:34
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Что касается ценника новых процессоров, то AMD Ryzen 5 3600XT оценен в 250 долларов, вариант AMD Ryzen 7 3800XT стоит 400 долларов.
The GEEK 02:30
Футбол
Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге
В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!"
Вести.Ru 02:25
Экономика
Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке
Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК вчера в 07:13
Единоборства
Дана Уайт назвал четырех лучших бойцов в истории
Президент UFC Дана Уайт назвал четырех бойцов, которые могли бы занять место на аналоге горы Рашмор (гора со скульптурными портретами четырёх президентов США, — прим. ред.) в ММА.
Allboxing.ru 02:02
Наука
Коронавирус научились диагностировать без тестов
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
Футбол
Криштиану Роналду может перейти в «Челси»
Стоит отметить, что игрок «Ювентуса» Роналду уже выступал в Англии, ему знакома конкуренция и уровень борьбы в АПЛ.
ГЛАС.RU вчера в 12:10
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru 14 июня в 06:16
Армия и оружие
В России планируют создать новую боевую экипировку на смену «Ратнику»
Планируется, что в России будет создана боевая экипировка нового типа. Она придет на смену привычному «Ратнику».
Актуальные Новости 02:11
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о сделке по предложению 118 млн акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения.
ТАСС вчера в 12:08
Футбол
Главного тренера «Леганеса» удалили в матче с «Барселоной» за попытку ввести в заблуждение игроков соперника
Стала известна причина удаления главного тренера «Леганеса» Хавьера Агирре в концовке матча с «Барселоной» (0:2) в рамках 29-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 20:43
Общество
В Москве еще 2271 человек выздоровел после коронавируса
Еще 2 271 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее количество выздоровевших выросло до 128 385 человек, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:31
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском вчера в 10:25
Происшествия
В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет
Российская газета 02:29
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Шесть детей есть в числе вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,6 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 04:37
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Футбол
Агент Вагнера Лава: возможность перехода в ЦСКА всё ещё существует
RT на русском 01:10
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Космос
Странные яркие пятна на луне Сатурна Титане - это сухие остатки озер
Новые исследования показывают, что странные яркие пятна, наблюдаемые в южных тропических областях на самой большой луне Сатурна - Титане, более десяти лет назад, вероятно, являются ложами высохших углеводородных озер и морей.
AstroNews.ru вчера в 15:33
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 13:31