Наука
Что происходитВ Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса
Эксперты из Великобритании обнаружили противокоронавирусные свойства известного лекарственного препарата - дексаметазона. Этот дешевый и широко распространенный препарат - дексаметазон - по прогнозам медиков может эффективно бороться с COVID-19 и снижать на треть число летальных исходов от инфекции.
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
В Минтруде РФ оценили предложение сократить новогодние каникулы
Москва, 17 июня 2020, 03:27 — REGNUM Законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году, направленный в Министерство труда и социальной защиты России, будет рассмотрен в установленном порядке.
REGNUM вчера в 20:27
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявлены 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
РБК 04:10
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
РИА Новости вчера в 09:13
Экономика
Медведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году
Москва, 17 июня 2020, 09:48 — REGNUM Падение цен на нефть, сокращение экспорта и связанный с пандемией коронавируса спад стали основными ударами по экономике России в 2020 году.
REGNUM 02:48
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
Киберспорт
Из игры Red Dead Online убрали представителей ку-клукс-клана
Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана.
REGNUM 02:59
Общество
В Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа.
REGNUM 01:24
Происшествия
Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани
Интерфакс вчера в 08:15
Происшествия
После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана
В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек, а также отцов, воспитывающих детей самостоятельно.
Lenta.ru 01:58
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Экономика
Адвокат объяснила, когда и как банк может забрать деньги из вклада
Оказывается, существует немало ситуаций, в которых деньги клиента могут оказаться в распоряжении банка.
Радио Комсомольская правда 03:58
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Технологии
В Израиле создали прослушивающее устройство в виде обычной лампочки
В Израиле ученые из Университета Бен-Гуриона и Научного института Вейцмана создали прослушивающее устройство в виде обычной лампочки.
ВладТайм 14 июня в 11:13
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store правила ЕС", — отмечается в пресс-релизе ЕК.
ПРАЙМ вчера в 08:42
Происшествия
У сына главы УК арестовали автомобили из-за дела о мошенничестве отца
В Саратове у сына руководителя управляющей компании ООО «ЖилЦентр» арестовали имущество из-за того, что на отца завели уголовное дело.
Четвертая Власть 02:49
Наука
В лаборатории создали первую форму жизни на Земле
Группа ученых из Университета Дуйсбурга-Эссена полагает, что жизнь возникла не на Земле, а глубокого в ее недрах и вырвалась наружу во время извержений гейзеров.
Городовой вчера в 13:38
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в драках с участием чеченцев
Не менее 10 человек получили травмы в массовой драке между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки в городе Дижон на востоке Франции, там несколько дней назад разгорелся конфликт между двумя местными диаспорами.
Газета.Ru 15 июня в 17:05
Политика
Expressen (Швеция): я в США, но вижу Ближний Восток (Expressen)
Президент Трамп шел на выборы с обещанием поставить США на первое место и прекратить участвовать в ближневосточных войнах.
ИноСМИ вчера в 17:32
Политика
Трамп пообещал сократить число военных в Германии до 25 тыс. человек
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты сократят численность своих войск в Германии до 25 тыс. человек.
Коммерсантъ 15 июня в 18:58
Общество
Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку
Исследователи аналитического центра НАФИ сообщили, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют 18% россиян, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:19
Политика
Нарышкин предложил российским школьникам занятие по истории разведки
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил российским школьникам принять участие в конкурсе сочинений по истории отечественной внешней разведки - это будет "невероятно интересное" занятие, отметил глава СВР.
РИА Новости 03:58
Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru 04:02