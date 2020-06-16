Наука

Что происходитЧто происходитВ Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса

Эксперты из Великобритании обнаружили противокоронавирусные свойства известного лекарственного препарата - дексаметазона. Этот дешевый и широко распространенный препарат - дексаметазон - по прогнозам медиков может эффективно бороться с COVID-19 и снижать на треть число летальных исходов от инфекции.
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