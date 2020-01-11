Общество

ТАССТАССХайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Соответствующее заявление Высшего совета безопасности Омана было оглашено в субботу в эфире государственного телевидения султаната.
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