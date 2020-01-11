Общество
ТАССХайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана
Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Соответствующее заявление Высшего совета безопасности Омана было оглашено в субботу в эфире государственного телевидения султаната.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки
Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Футбол
Тренер «Тамбова» Первушин: Есть идея пригласить Жиркова
Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о взаимоотношениях с игроком «Зенита» Юрием Жирковым.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Политика
Тушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине
Прилавки украинских продуктовых магазинов пополнились новым товаром — тушенкой с не укладывающимися в голове нормального человека названиями.
Политика
Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Происшествия
У пожаловавшейся на чиновников россиянки сгорел дом и погиб муж
Космос
Учёные нашли ещё один намёк на существование «новой физики»
Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики».
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Политика
Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing
Духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737, который по ошибке сбили силы ПВО страны, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
Армия и оружие
На Украине заявили о задержании охранявшего обломки MH17 ополченца
По информации ведомства, в 2014 году мужчина служил в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе и с конца августа того года охранял место крушения самолета, а также продавал обломки и личные вещи погибших за 500 – 1500 руб. Задержанного передали Национальной полиции.
Политика
Создатель World of Tanks создаст партию для выборов в Госдуму
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр начнут строить в 2021 году
Политика
В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации
Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.
Происшествия
Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
Баскетбол
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по очкам с игры
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.
Общество
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников
Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.
Футбол
Transfermarkt в третий раз подряд снизил стоимость Месси
Портал Transfermarkt в третий раз подряд снизил рыночную трансферную стоимость форварда «Барселоны» Лионеля Месси.