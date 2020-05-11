Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно

Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA. Трагедия произошла во время военных учений иранских кораблей.
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Иранские военные по ошибке обстреляли свой же корабль и убили весь его экипаж

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Вести.Ruвчера в 22:23
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Общество

ВОЗ полагает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

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Происшествия

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Пожарные локализовали пожар на птицефабрике на площади 1,2 тыс. кв. м в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Политика

Путин 11 мая примет решение по режиму нерабочих дней

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REGNUM вчера в 17:27
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Общество

Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
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Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 05:12
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Общество

В МВД назвали регионы-лидеры по числу нарушений режима самоизоляции

Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 21:58
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Происшествия

На Сахалине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом на Сахалине выросло на три и достигло 38 человек, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 09 мая в 07:37
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Происшествия

Шесть пострадавших при пожаре в Красногорске находятся в реанимации

Шесть пострадавших в результате пожара в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске находятся в реанимации, еще трое — в терапевтическом отделении.
Известия вчера в 19:35
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru вчера в 18:55
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Стоит уделить внимание и правильному питанию.
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«До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов», — пояснил Вильфанд.
РБК вчера в 23:00
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Общество

На Кубани режим карантина из-за пандемии продлили до 23 мая

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ТАСС вчера в 07:50
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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РИА Новости 09 мая в 10:02
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Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
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Опубликовано 12 минут геймплея киберпанковой игры The Ascent

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В Минкомсвязи РФ предупредили об усилении контроля на вывозных рейсах

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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
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Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье увеличилось до 15

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Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

В опубликованном в Твиттер официальном поздравлении Белого дома с днем победы было сказано, что планету от нацизма избавили США и Великобритания.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня призвала жечь книги доктора Курпатова из-за страшного диагноза

Виктория Боня призвала жечь книги доктора Курпатова из-за страшного диагноза Знаменитый медик считает, что телеведущая больна клинической идиотией.
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Шоу-бизнес

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Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
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Футбол

Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
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Дизайнер Вера Вонг поразила публику внешним видом

Знаменитая на весь мир своими свадебными нарядами дизайнер Вера Вонг в очередной раз шокировала широкую общественность своим внешним видом.
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Общество

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Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш предупредила, что спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ожидают в июне.
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Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
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Биатлон

Кузьмина о победе Логинова на ЧМ: В тот момент меня изнутри раздирало

Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова не обсуждать историю своей дисквалификации в 2015 году за применение эритропоэтина (ЭПО).
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