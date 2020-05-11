Армия и оружие
REGNUMВ Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно
Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA. Трагедия произошла во время военных учений иранских кораблей.
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Представитель СМИ: в Оманском заливе иранский фрегат обстрелял дружественное судно
Вести.Ruвчера в 22:23
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Общество
ВОЗ полагает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
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РИА Новости вчера в 12:02
Происшествия
Пожарные локализовали крупный пожар на птицефабрике под Челябинском
Пожарные локализовали пожар на птицефабрике на площади 1,2 тыс. кв. м в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском вчера в 17:28
Политика
Путин 11 мая примет решение по режиму нерабочих дней
Москва, 11 мая 2020, 00:27 — REGNUM Сегодня, 11 мая. президент Российской Федерации Владимир Путин проведен очередное онлайн-совещание на тему дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в России.
REGNUM вчера в 17:27
Общество
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
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Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
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Общество
В МВД назвали регионы-лидеры по числу нарушений режима самоизоляции
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RT на русском вчера в 21:58
Происшествия
На Сахалине выявили три новых случая заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом на Сахалине выросло на три и достигло 38 человек, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 09 мая в 07:37
Происшествия
Шесть пострадавших при пожаре в Красногорске находятся в реанимации
Шесть пострадавших в результате пожара в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске находятся в реанимации, еще трое — в терапевтическом отделении.
Известия вчера в 19:35
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru вчера в 18:55
Здоровье
Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет
Стоит уделить внимание и правильному питанию.
РИА Новости вчера в 20:30
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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
«До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов», — пояснил Вильфанд.
РБК вчера в 23:00
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На Кубани режим карантина из-за пандемии продлили до 23 мая
Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса, до 23 мая.
ТАСС вчера в 07:50
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости 09 мая в 10:02
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU 09 мая в 22:33
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Опубликовано 12 минут геймплея киберпанковой игры The Ascent
Чемпионат 09 мая в 11:04
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Напомним, Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение в связи с пандемией, объявленной из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 20:02
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan вчера в 09:30
Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье увеличилось до 15
РБК вчера в 16:35
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
В опубликованном в Твиттер официальном поздравлении Белого дома с днем победы было сказано, что планету от нацизма избавили США и Великобритания.
Военное дело 09 мая в 12:30
Шоу-бизнес
Виктория Боня призвала жечь книги доктора Курпатова из-за страшного диагноза
Виктория Боня призвала жечь книги доктора Курпатова из-за страшного диагноза Знаменитый медик считает, что телеведущая больна клинической идиотией.
Экспресс газета вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой покорила публику песней в честь Дня Победы
Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором его дочь Вера исполняет песню в честь Дня Победы.
Bimru.ru вчера в 09:08
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 08 мая в 21:40
Футбол
Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09 мая в 09:45
Шоу-бизнес
Дизайнер Вера Вонг поразила публику внешним видом
Знаменитая на весь мир своими свадебными нарядами дизайнер Вера Вонг в очередной раз шокировала широкую общественность своим внешним видом.
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Общество
В Подмосковье ожидают спада заболеваемости коронавирусом в июне
Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш предупредила, что спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ожидают в июне.
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Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Биатлон
Кузьмина о победе Логинова на ЧМ: В тот момент меня изнутри раздирало
Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова не обсуждать историю своей дисквалификации в 2015 году за применение эритропоэтина (ЭПО).
МК-Спорт вчера в 10:45
Кино
Полную версию блокбастера «Т-34» покажет 9 мая телеканал «Россия»
Полную версию блокбастера «Т-34» покажет в День Победы телеканал «Россия».
ГТРК Удмуртия 08 мая в 01:23